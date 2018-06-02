РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Глава ВВС высоко оценил значение "Авиадартса" для подготовки летчиков

13:1502.06.2018
(обновлено: 13:18 02.06.2018)
02201
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ на соревнованиях в рамках Международного конкурса Авиадартс-2018 в Краснодарском краеМногоцелевой истребитель Су-30СМ на соревнованиях в рамках Международного конкурса Авиадартс-2018 в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

АЭРОДРОМ ДЯГИЛЕВО (Рязань), 2 июн — РИА Новости. В программу конкурса "Авиадартс" в этом году добавили большое количество полетов на боевое применение, это помогло повысить эффективность действий летчиков, рассказал журналистам в субботу командующий Военно-воздушными силами — заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Многофункциональный истребитель Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
"Не только господство в воздухе". Эксперт оценил возможности Cу-57
"В программу "Авиадартса" этого года мы добавили большее количество полетов на боевое применение, что позволило достигнуть большей эффективности результатов", — сказал он.

Еще один новый элемент — "Тактическая задача", когда проверяется готовность отдельных армий и объединений к выполнению задач по предназначению. "Мы проверяем готовность групп тактического назначения по выполнению своих задач. В этом году они показали очень высокое качество. В целом, летчики на полигоне показали очень высокие результаты. Погода нам сопутствовала, очень помогли власти Рязанской области своим хорошим отношением", — отметил Юдин.

По словам Юдина, теперь одной из главных задач является подготовка к международному этапу конкурса "Авиадартс". "Я доволен результатами. Мне не столь важно, какое конкретно объединение победило. Важно, что здесь участвуют молодые летчики — те, которые никогда в "Авиадартсе" не участвовали, и они показали великолепные результаты. Их мастерство год от года растет", — подчеркнул командующий.

Самые мощные армии в мире
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Самые мощные армии в мире

Многофункциональный истребитель Су-57 во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военный эксперт оценил выводы National Interest о российских истребителях
Командующий ВВС принял участие в награждении победителей всероссийского этапа конкурса "Авиадартс" в Рязани. Главную награду — переходящий кубок "Авиадартса" — завоевала команда Липецкого авиацентра, победившая в общем зачете конкурса.

"В течение десяти дней лучшие экипажи показывали свое мастерство — все они успешно прошли испытания. В ходе проведения конкурса строго соблюдались требования безопасности. Сегодня мы выбрали лучших из лучших", — обратился Юдин к участникам конкурса.

Итоги всероссийского этапа "Авиадартса" были подведены в семи основных номинациях. Первое место среди штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации заняли экипажи Липецкого авиацентра. Среди военно-транспортных вертолетов лучшим стал экипаж 4-й армии ВВС и ПВО из Зернограда, а лучшими среди боевых вертолетов стали результаты команды из Буденновска. Первым в номинации "Дальняя авиация" стал гарнизон "Шайковка", а в номинации "Военно-транспортная авиация" — экипаж из Твери.

Приз губернатора Рязанской области получил самый молодой летчик соревнований летчик штурман вертолета Ми-8, а кубок лучшего объединения за выполнение тактического задания получила 14-я армия ВВС и ПВО.

В соревнованиях приняли участие авиационные экипажи Воздушно-космических сил, четырех военных округов и Северного флота. Всего в конкурсе состязались 60 экипажей.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена