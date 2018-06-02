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Безопасность

Убойный инвентарь. Самое необычное оружие спецназа

08:0002.06.2018
(обновлено: 08:01 02.06.2018)
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© РИА Новости / Юлия ЧестноваПерейти в фотобанкУчастник открытого первенства среди подразделений специального назначения правоохранительных органов по практической стрельбе из стрелкового оружияУчастник открытого первенства среди подразделений специального назначения правоохранительных органов по практической стрельбе из стрелкового оружия
© РИА Новости / Юлия Честнова
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Тихо устранить часовых, проникнуть на территорию вражеской базы, выполнить секретное задание и уйти незамеченными — подразделениям спецназа всегда требовалось оружие не совсем обычное, обладающее выдающимися характеристиками. Такое редко увидишь в руках рядовых солдат, как правило, его не производят массово. РИА Новости рассказывает о пяти малоизвестных отечественных образцах специального оружия, разработанного с учетом особых требований.

"Карманный" пулемет

Тульский пистолет-пулемет ПП-90М1 выглядит необычно из-за шнекового магазина цилиндрической формы, нетрадиционного для стрелкового оружия. Он расположен вдоль ствола и выполняет также функции цевья. Такое конструкторское решение позволило уменьшить габариты пистолета-пулемета, сделав его более удобным для скрытого ношения. Большой объем магазина — 64 патрона — и высокий темп стрельбы — 600-800 выстрелов в минуту — обеспечивают высокую плотность огня.

Пистолет-пулемет ПП-90М1
Пистолет-пулемет ПП-90М1

Магазин снаряжается как обычным девятимиллиметровым пистолетным патроном, так и усиленным с бронебойной пулей. Подготовленный стрелок может вести из ПП-90М1 прицельный огонь на расстоянии до ста метров очередями или одиночными. Перевод из походного положения в боевое занимает секунды. За счет того что корпус целиком выполнен из высокопрочного пластика, пистолет-пулемет получился очень легким, всего 1,6 килограмма.

Морской пехотинец, демонстрирует пулемет Печенег
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Однако, как показало время, у шнековых магазинов есть и серьезные недостатки. Их корпуса "влетают в копеечку" при изготовлении, не очень надежны и неудобны для снаряжения. Кроме того, нестандартная конструкция не позволяет установить на пистолет-пулемет подствольные модули. Возможно, эти минусы и стали причиной низкой востребованности ПП-90М1.

Ручная "Буря"

Стрелково-гранатометный комплекс "Буря" — уникальное оружие для поражения легкобронированной техники и живой силы противника, способное отправлять фугасные или зажигательные гранаты на дальность до 300 метров. Кроме того, конструкция гранатомета предполагает использование патронов с бронебойной пулей, стрелок может обезвредить, например, охрану военных объектов.

Бесшумный гранатомет-карабин "Буря"
Бесшумный гранатомет-карабин "Буря"

"Бурю" разработали в 1970-х для армейского спецназа, "заточенного" под диверсионные операции в тылу противника. В случае перехода холодной войны в активную фазу этим бойцам поручалось уничтожение командных пунктов, складов боеприпасов, радаров, ракетных установок и других ключевых объектов. При выполнении подобных задач очень важно оставаться незамеченными максимально долго, поэтому от конструкторов в первую очередь требовалось обеспечить бесшумность и скрытность оружия.

Патроны M-249 5.56мм
© Фото : Public Domain
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Благодаря высокой скорострельности, небольшому весу и удобству стрельбы гранатомет быстро приняли на вооружение. Он до сих пор остается в арсенале армейского спецназа и спецслужб.

Табельное для водолаза

Гладкоствольный подводный пистолет СПП-1 разработан в 1960-х для боевых пловцов Военно-морского флота. Поскольку пуля обычной формы при выстреле под водой улетает не более чем на метр, инженерам пришлось сконструировать особый 4,5-миллиметровый патрон с иглообразной невращающейся пулей с гидродинамической стабилизацией.

© РИА Новости / Владимир АкимовПерейти в фотобанкЧетырехствольный пистолет для стрельбы под водой СПП-1М. Калибр 4,5 миллиметра
© РИА Новости / Владимир Акимов
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Четырехствольный пистолет для стрельбы под водой СПП-1М. Калибр 4,5 миллиметра


Прицельная дальность СПП-1 на глубине пяти метров — около 17 метров, на глубине 20 метров — до 11 метров. Пистолет стреляет и на суше, но максимум на 20 метров. По сравнению с привычными наземными образцами стрелкового оружия характеристики этого пистолета довольно скромны, однако они полностью отвечают требованиям подводного спецназа, в задачи которого входит противодиверсионная борьба, охрана мест базирования кораблей и судов, ведение разведки в прибрежных районах.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВыполнение учебной стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1 под водой
© РИА Новости / Антон Денисов
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Выполнение учебной стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1 под водой

Убойный "штурмовик"

Штурмовой автомат АШ-12 отличается от большинства отечественных образцов прежде всего компоновкой, он сконструирован по схеме "булл-пап" и предназначен для стрельбы патронами внушительного калибра 12,7х55 миллиметров с несколькими вариантами пуль: легкой, тяжелой и бронебойной.

Крупнокалиберный автомат АШ-12
Крупнокалиберный автомат АШ-12


Первую версию АШ-12 представили широкой публике в 2011 году. Автомат спроектирован по заказу ФСБ России, потребовалось штурмовое оружие с высоким останавливающим действием для применения на коротких дистанциях в условиях малоэтажной застройки и ограниченного пространства.

Военнослужащий во время тактических занятий с боевой стрельбой снайперских пар
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Легкая пуля эффективна на близкой дистанции, но быстро теряет скорость и энергию за счет сочетания малого веса и большого калибра, это снижает вероятность поражения третьих лиц. Тяжелая предназначена в основном для стрельбы из бесшумного варианта автомата, а бронебойные могут использоваться даже для поражения легкобронированной техники.

Опасный "Гном"

Ручной гранатомет РГ-6 "Гном" разработан в начале 1990-х и прошел испытание боем в ходе Первой чеченской кампании, где получил высокие оценки специалистов. Военные тогда нуждались в более эффективном по сравнению с обычным "подствольником" гранатомете для борьбы с живой силой противника, засевшей в окопах. С этой задачей блестяще справились тульские оружейники.

Главная особенность "Гнома" — способ заряжания: шесть осколочных гранат помещаются во вращающийся барабан, схожий с револьверным. Такая конструкция обеспечивает высокую скорострельность, 18 выстрелов в минуту, и, как следствие, обширную площадь сплошного поражения осколками.

CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / РГ-6 "Гном" (6Г30)
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin /
РГ-6 "Гном" (6Г30)

 

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Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Михаил Полников
АК-47 на века! )))))
А что необычного в этом оружии? Шнековый магазин? Или калибр 12,7х55? Или четырехствольный револьвер?
Обычное оружие для узкоспециализированных задач.
09:16
02.06.2018
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