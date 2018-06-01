МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Северный флот обладает колоссальным опытом подлёдного плавания, а российские подводные лодки постоянно присутствуют подо льдами Арктики, рассказал командующий Севфлотом Николай Ерменов.
По его словам, главная задача в Арктическом регионе – это поддержание стабильности. Приоритетное направление — безопасная реализации морской политики и экономической деятельности России в арктических районах и районах зоны Северного морского пути, сказал Ерменов.
"Деятельность сил Северного флота в этих районах абсолютно прозрачна и соответствует всем положениям международного морского права, Уставу ООН", — подчеркнул командующий.
"Нам предстоит продолжить работу по развитию инфраструктуры в Арктике. Мы на регулярной основе будем присутствовать в различных районах Северного Ледовитого океана, нести боевое дежурство под водой и в воздухе, обеспечивать безопасность судоходства на трассе Северного морского пути", — добавил адмирал.