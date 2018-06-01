Стражи Арктики. Малоизвестные корабли-герои Северного флота

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Самый сильный, обученный, вооруженный и "морозоустойчивый" флот России 1 июня отмечает 85-летие. В этот день в 1933 году сформировали Северную флотилию, которая позже была преобразована в Северный флот, самый молодой в Вооруженных силах. Несмотря на свой относительно юный возраст, это военно-морское объединение — одно из мощнейших на планете. О малоизвестных широкой публике кораблях моряков-североморцев, снискавших славу за минувшие 85 лет, — в материале РИА Новости.

Первый "подледник"

Советская дизель-электрическая подводная лодка Д-3 "Красногвардеец" вписана в историю мирового мореходства как первая субмарина, совершившая подледное плавание. Пятого февраля 1938 года лодка вышла в направлении дрейфующей полярной станции "Северный полюс — 1". Экипаж должен был наладить радиосвязь между спасательными кораблями и дирижаблем "СССР-В6", которые спешили на выручку участникам экспедиции Ивана Папанина, изолированным на тающей льдине. Во время похода Д-3 посетила район острова Ян-Майен, став первой советской подлодкой, побывавшей в Западном полушарии. А 12 февраля она преодолела в подводном положении пятикабельтовую ледовую перемычку, отделявшую ее от "чистой" воды. Это сегодня российские атомоходы свободно ходят в Арктику, но 80 лет назад получасовой подледный рывок "Красногвардейца" стал настоящим подвигом. Такого до советских моряков не делал никто.

Подводная лодка Д-3 "Красногвардеец" Подводная лодка Д-3 "Красногвардеец"

Д-3 воевала с первых дней Великой Отечественной, несколько раз участвовала в боевых походах. В одном из них, осенью 1941-го, экипаж "Красногвардейца" потопил вражеский танкер и три транспорта. В апреле 1942-го подлодку удостоили почетного звания "гвардейская", но носила его субмарина, к сожалению, недолго. В июне того же года она ушла в очередной дальний поход в Баренцево море и не вернулась. Д-3 "Красногвардеец" так и не нашли, лодка до сих пор числится пропавшей без вести. Место и обстоятельства ее гибели неизвестны.

Корабль с говорящим именем

Гвардейский эсминец "Гремящий" проекта семь за годы Великой Отечественной заслуженно заработал репутацию самого героического и отчаянного корабля Северного флота. Он сражался с первых дней войны вплоть до января 1945-го, когда его отправили на капитальный ремонт. "Гремящий" выполнил более 90 боевых задач, прошел около 60 тысяч морских миль, отбил 112 атак авиации, сбил 14 и подбил 20 немецких самолетов, сопроводил 40 союзных и 24 советских морских конвоя, десятки раз вступал в артиллерийские дуэли с кораблями противника, обстреливал вражеские порты и береговые укрепления, сильно повредил глубинными бомбами две вражеские подлодки и уничтожил одну.

Гвардейский эсминец "Гремящий" (проекта 7) Гвардейский эсминец "Гремящий" (проекта 7)

Эту победу "Гремящий" одержал 30 марта 1942-го. Эсминец в числе прочих кораблей сопровождал в Мурманск из Шотландии арктический конвой PQ-13 с грузами и военной техникой из США, Канады и Великобритании. У входа в Кольский залив экипаж "Гремящего" обнаружил рубку подводной лодки противника, идущей прямо на союзные корабли. Эсминец первым встал между конвоем и вражеской субмариной, успевшей уйти под воду. На скорости 20 узлов "Гремящий" вышел на боевой курс и атаковал подводную лодку 12 глубинными бомбами. Вскоре на поверхность воды всплыли масляные пятна и обломки. По версии командования флота, эсминец уничтожил немецкую подлодку U-585. За ратные подвиги первый командир "Гремящего" капитан третьего ранга Антон Гурин в 1945 году был удостоен звания Героя Советского Союза.

Смелый траулер

Рыболовный траулер РТ-10 "Лебедка", мобилизованный незадолго до начала Великой Отечественной и переквалифицированный в сторожевые корабли, личным примером доказал — и один в море воин. Десятого августа 1941-го бывшее гражданское судно, вооруженное лишь двумя 45-миллиметровыми пушками, пулеметами и малыми глубинными бомбами, обнаружило три немецких эсминца неподалеку от мыса Цып-Наволок. Командир корабля успел передать радиодонесение оперативному дежурному Северного флота и поставить дымовую завесу перед тем, как противник, имевший многократное преимущество в огневой мощи, увидел советский сторожевик.

Сторожевой корабль СКР №12 "Туман" Сторожевой корабль СКР №12 "Туман"

"Туман" рвался к берегу под прикрытие береговых артиллерийских батарей, однако немецкие эсминцы были быстрее. Они сблизились с кораблем на дистанцию в 50 кабельтовых (чуть больше девяти километров) и открыли огонь. Третий залп оказался результативным: "Туман" получил 11 прямых попаданий 127-миллиметровыми снарядами. Командир и комиссар корабля погибли. Кормовое орудие было повреждено, а носовое не могло вести огонь, так как вражеские эсминцы находились вне сектора его обстрела. Тем не менее сторожевик не сдавался. В ходе боя краснофлотцы Блинов и Семенов совершили подвиг — под огнем вновь подняли флаг корабля, сорванный с мачты взрывом. "Туман" отчаянно петлял, то снижал ход, то вновь набирал, словно приглашая противника подойти ближе. И наконец заманил его под огонь береговых батарей.

Мирный атом

Первым же залпом артиллерии удалось удачно накрыть эсминец Z-4 "Рихард Битзен". Не ожидавшие отпора немцы спешно ретировались, а Z-4 позже пришлось отправить в Германию на длительный ремонт. Лишь после этого получивший множество пробоин "Туман" ушел под воду с поднятым флагом. Тридцати семи членам экипажа удалось спастись, 15 их боевых товарищей погибли.

Первой советской атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол" проекта 627 не довелось побывать в боях. Однако вряд ли кто-нибудь усомнится, что экипажи этой АПЛ — герои. Первые годы становления советского атомного подводного флота — время проб и ошибок, технологии производства и обслуживания реакторов еще не были достаточно изучены и отработаны на практике. Служба моряков-подводников на принципиально новых кораблях была опаснее ремесла летчиков-испытателей. Катастрофа истребителя унесет жизнь одного пилота, гибель АПЛ — десятков (если не сотен) членов экипажа. А такие "мелочи", как лучевая болезнь, среди первопроходцев-атомщиков считались неизбежным злом, с которым приходилось мириться.

Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" (проекта 627) Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" (проекта 627)

"Ленинский комсомол" спустили на воду 9 августа 1957-го, а уже в 1961-м лодка отправилась на свою первую боевую службу в Атлантическом океане. Год спустя она совершила самый длительный на тот момент переход подо льдами Северного Ледовитого океана, дважды миновав точку Северного полюса. За этот поход высший офицерский состав К-3 удостоился звания Героя Советского Союза, а весь личный состав наградили орденами и медалями. За более чем 30 лет службы К-3 неизменно демонстрировала хорошие результаты, однако была, как говорят, "сырая". Мелкие поломки и неисправности в силовой установке считались рутиной. Но единственная серьезная авария на АПЛ произошла не по вине реактора.

Морское братство

Восьмого сентября 1967-го во время боевого дежурства в Норвежском море на "Ленинском комсомоле" случился пожар. Загорелись первый и второй отсеки, где хранились торпеды. К счастью, взрыва удалось избежать, однако из-за задымления погибли 39 подводников. Лодка тем не менее смогла своим ходом вернуться на базу. Вины экипажа в аварии не было. Как позже выяснило следствие, возгорание возникло из-за утечки огнеопасной жидкости — в системе гидравлики была бракованная деталь.

О большинстве подвигов экипажей кораблей Северного флота в годы холодной войны если и станет известно, то очень нескоро. Инциденты и конфликтные ситуации, возникавшие в море между двумя сверхдержавами, предпочитали держать в тайне и СССР, и США. Однако и в мирных условиях советским морякам-североморцам неоднократно приходилось действовать быстро и решительно. Боевую выучку не раз демонстрировал экипаж легкого крейсера "Александр Невский" проекта 68-бис, вступившего в состав ВМФ накануне нового, 1955 года. Корабль отправлялся в дальние походы в Атлантику и Арктику, представлял родной Северный флот на военно-морских парадах, получал оценку "отлично" на многочисленных маневрах и учениях.

Легкий крейсер "Александр Невский" Легкий крейсер "Александр Невский"

Но больше всего он знаменит тем, что неоднократно приходил на помощь соотечественникам, оказавшимся в беде. Двадцать шестого марта 1958-го моряки "Александра Невского" спасли в штормовом море девять человек с потерпевшего крушение противолодочного гидросамолета Бе-6. Крейсер добрался до места в самый последний момент — аварийный плот экипажа самолета уже почти ушел под воду. Несколько месяцев спустя "Александр Невский" помог экипажу сейнера, потерпевшего крушение в десятибалльный шторм. В 1967-м буксировал аварийный крейсер "Адмирал Головко". Во время спасательной операции корпус "Александра Невского" дал трещину от нагрузки, и корабль пришлось отправить в ремонт. А уже в феврале 1972-го он устремился на помощь аварийной подлодке К-19 с подменным экипажем. В Гренландском море корпус "Александра Невского" вновь треснул, не выдержав удара волн. Но крейсер выполнил боевую задачу и добрался до К-19 в срок.