На Окской верфи заложили гидрографический катер "Александр Макорта"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Новейший большой катер проекта 19920 для гидрографической службы Военно-морского флота России заложили на Окской судоверфи, сообщил журналистам в четверг представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Большой гидрографический катер проекта 19920 торжественно заложен сегодня на предприятии "Окская судоверфь" в городе Навашино (Нижегородская область). Приказом главкома ВМФ России адмирала Владимира Королёва катеру присвоено наименование "Александр Макорта" (в честь известного гидрографа контр-адмирала Макорта Александра Павловича)", — сказал он.

Как пояснил участвовавший в церемонии закладки катера начальник управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитана первого ранга Сергея Травина, суда данного проекта обладают большим спектром возможностей для производства гидрографических исследований морского дна, воды и обслуживания береговых объектов системы навигационно-гидрографического обеспечения деятельности ВМФ.