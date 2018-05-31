Путин отметил роль Вооруженных сил в обеспечении безопасности России

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами. 31 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами. 31 мая 2018

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил уровень подготовки и оснащения Вооруженных сил РФ, отметив, что они надежно обеспечивают безопасность страны и глобальный баланс на планете.

"Высочайшая боеспособность наших Вооруженных сил, их современное оснащение и, главное — мужество, доблесть российских солдат и офицеров — это залог надежной защиты суверенитета и независимости России, обеспечения ее национальных интересов и безопасности, гарантия глобального баланса и мира на планете", — сказал Путин в Кремле на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.

Президент также обозначил приоритеты военного строительства, напомнив, что они предметно обсуждались на недавних совещаниях с военачальниками и представителями ОПК в Сочи.

"Речь идет об укреплении ядерной триады, совершенствовании системы вооружения Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, в целом о сбалансированном развитии всех видов и родов войск", — отметил Путин, подчеркнув, что "особое внимание нужно уделять боевой подготовке частей и подразделений".