Корабли Каспийской флотилии и авиация ЮВО уничтожили морских "диверсантов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая – РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии в ходе совместного учения с авиацией Южного военного округа уничтожили морских диверсантов, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По легенде учения оперативный дежурный Каспийской флотилии получил сигнал об обнаружении неопознанного судна, направляющегося к военному объекту, расположенному в береговой зоне. Командование флотилии приняло решение на уничтожение неопознанной цели с привлечением дежурных сил авиации Южного военного округа.

"Пара истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесла авиаудар по условному противнику, но с поврежденного судна условные диверсанты спустили три быстроходные лодки для захвата военного объекта", — сказал он.

Ракетный корабль "Дагестан" немедленно направил лодку с отрядом противодиверсионных сил и средств для уничтожения условного противника, а малый артиллерийский корабль "Астрахань" вступил в морской бой с неопознанным судном и произвел его захват.

На одной лодке диверсантам удалось вырваться из-под огня и подойти к цели. Отряд спецназа Каспийской флотилии блокировал и уничтожил последнюю группу условного противника в ближнем бою. В учении было задействовано более 500 военных моряков, авиация и корабли флотилии.