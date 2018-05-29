Правительство Ирака пока не решило, приобретать ли комплексы С-400

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Правительство Ирака пока не приняло решения по возможным закупкам комплексов С-400 у России, заявил РИА Новости посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади.
По его словам, сейчас Ирак занят итогами выборов и формированием правительства.
"Так что сейчас у нас нет возможности быть вовлеченными в серьезные переговоры (по С-400-ред.). На данный момент нет переговоров о покупке С-400. Переговоров нет, что означает, что иракское правительство пока не решило, покупать или не покупать С-400",- добавил иракский дипломат.