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Безопасность

Минобороны РФ опровергло «перехват» израильских F-16 над Ливаном‍

00:4429.05.2018
(обновлено: 01:15 29.05.2018)
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© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский F-16. Архивное фотоИзраильский F-16. Архивное фото
© AP Photo / Ariel Schalit

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские ВКС не участвовали в перехвате израильских истребителей в небе над Ливаном, тиражируемая в СМИ информация не соответствует действительности, говорится в заявлении Минобороны.

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"Информация, распространенная одним из израильских новостных ресурсов, о якобы "перехвате" российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана — дилетантская глупость", — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что многофункциональные бомбардировщики Су-34 не используют для вылетов на перехват воздушных целей. Кроме того, эти самолеты не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана.

"Перехват" F-16

Истребители F-16. Архивное фото
© AP Photo / Joseph Nair
Сирийские ПВО подбили несколько самолетов израильских ВВС
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на израильскую газету The Times of Israel сообщили, что истребители-бомбардировщики Су-34 якобы перехватили F-16 ВВС Израиля в воздушном пространстве Ливана.

Утверждалось, что инцидент произошел несмотря на то, что стороны поддерживают постоянные контакты для предотвращения происшествий в воздухе. По информации издания, российские самолеты якобы участвовали в учениях над Средиземным морем и оказались в небе над Ливаном из-за плохой погоды.

Минобороны Израиля появившиеся в СМИ сообщения никак не прокомментировало.

Удары по Сирии через Ливан

Сирийская армия в провинции Идлиб. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Сирии заявили, что Израиль ударами по стране поддерживает террористов
Израильская авиация регулярно наносит удары по Сирии из воздушного пространства Ливана. В частности, в начале мая в ответ на ракетный обстрел ВВС Израиля атаковали десятки объектов Ирана в Сирии и батареи ПВО.

Как утверждается в военной сводке, цели принадлежали иранским формированиям "Аль-Кудс" на территории сопредельного государства.

Официальный представитель Вооруженных сил Йонатан Конрикус заявил, что власти проинформировали Россию перед авиаударами по Сирии.

В армии подчеркнули, что Израиль не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта с Ираном, и призвали Тегеран воздержаться от новых атак.

Источник в аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля наносили удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана.

Министерство иностранных дел Ливана осудило использование своего воздушного пространства для атаки на Сирию.

Позиция Израиля

Ракетный огонь на Дамаском, Сирия. 10 мая 2018
© REUTERS / Omar Sanadiki
Израильские военные оценили ущерб от ночных авиаударов по Сирии
Израиль принимает меры, чтобы воспрепятствовать переброске оружия из Сирии в Ливан или организации его производства на месте, заявил ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Выступая на заседании правительства, он дал понять, что борьба с каналами транспортировки вооружений иранским сателлитам в Ливане идет параллельно с противодействием военному присутствию самого Ирана в Сирии.

"Мы действуем против направленного против нас присутствия иранских сил в Сирии и также работаем против переброски смертоносного вооружения из Сирии в Ливан или его производства в Ливане", — сказал Нетаньяху.

"Все это оружие предназначено для использования против Израиля, и мы вправе в порядке самообороны противодействовать его производству и транспортировке", — добавил премьер-министр.

Заявление появилось после новых авиаударов по военным объектам в Сирии, ответственность за которые ряд зарубежных СМИ возложил на Израиль. Сами израильтяне это не признают, но и не опровергают.

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