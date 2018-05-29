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Безопасность

Танки на колесах. Самые вооруженные бронеавтомобили России

08:0029.05.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБронеавтомобили Тигр-М на репетиции военного парада на Красной площадиБронеавтомобили Тигр-М на репетиции военного парада на Красной площади
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Современные российские военные автомобили далеко ушли от старых добрых грузовиков-полуторок времен Великой Отечественной. Сегодня армейские внедорожники могут не только обеспечить транспортировку пехоты, но и прикрыть ее огнем. В вооруженных конфликтах XXI века далеко не всегда есть ярко выраженная линия фронта, а значит, даже тыловые подразделения должны быть готовы в любую секунду вступить в бой. О том, чем вооружают российскую автомобильную технику, — в материале РИА Новости.

Универсальный "Тигр"

Бронемашины Тигр. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Всеядная машина": стало известно о преимуществах бронеавтомобиля "Тигр"
Один из самых распространенных бронеавтомобилей в Вооруженных силах России — внедорожник "Тигр" и его многочисленные модификации. Эти универсальные и надежные машины используются для перевозки пехоты и грузов, патрулирования, разведки, охраны колонн, специальных операций. Независимая торсионная подвеска всех колес и мощный двигатель обеспечивают исключительную проходимость на бездорожье и скорость до 140 километров в час на шоссе. "Тигр" форсирует водные преграды глубиной до 1,2 метра, но плавать, в отличие от БТР и БМП, не умеет.

Тем не менее по вооруженности некоторые модификации "Тигров" не уступают более тяжелой бронетехнике, разработанной для боев на переднем крае. Во-первых, все бронеавтомобили этого типа оборудованы бойницами в боковых стенках, через которые личный состав может вести огонь из штатного стрелкового оружия. Во вторых, в крыше каждого "Тигра" есть люк с турелью для более серьезных "аргументов" — крупнокалиберного 12,7-миллиметрового пулемета "Корд", единого "Печенега" калибра 7,62 или 30-миллиметрового автоматического гранатомета АГС-30. Наконец, модульная конструкция бронеавтомобиля позволяет установить на него множество других видов вооружений под более узкие боевые задачи.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБронеавтомобили "Тигр" во время военного парада на Красной площади в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бронеавтомобили "Тигр" во время военного парада на Красной площади в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

К примеру, "Тигр-М" с интегрированным 120-миллиметровым минометным комплексом М3-304 "Горец" способен играть роль кочующего артиллерийского расчета. Орудие с системой полуавтоматического заряжания снаряжается прямо из салона автомобиля. Миномет установлен на корме машины и наводится электроприводами. "Горец" максимально автоматизирован, и артиллерийскому расчету не надо покидать автомобиль при стрельбе. А целеуказание "Тигр-М" получает в режиме реального времени от штабов, разведки или беспилотников.

Для борьбы с бронетехникой предусмотрены специальные противотанковые "Тигры". Некоторые вооружены управляемыми ракетами "Корнет-Д". На боевых машинах этой модификации установлены по две автоматические выдвижные пусковые установки с прицельными системами на четыре ПТУР каждая. Внедорожник менее чем за полминуты обстреливает цель восемью противотанковыми ракетами, каждая из которых пробивает до 1300 миллиметров брони. Вся аппаратура, необходимая для пуска ПТУР и наведения на цель, находится внутри "Тигра", что позволяет привести комплекс к бою и открыть огонь всего за семь секунд.

Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2)
© Фото : Артём Ачкасов
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Однако противотанковые ракетные комплексы — далеко не самое мощное вооружение, предназначенное для бронеавтомобиля. На форуме "Армия-2017" генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий рассказал журналистам о планах по созданию новой модификации "Тигра", оснащенной 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72. По этому проекту ведутся опытно-конструкторские работы. Если перспективную машину примут в эксплуатацию, "Тигр" по своим огневым возможностям сравняется с бронетранспортером БТР-82А, вооруженным аналогичной пушкой.

А противовоздушную оборону Сухопутных войск серьезно усилит комплекс "Гибка-С" на шасси армейского внедорожника. Он поражает низколетящие воздушные цели зенитными ракетами ПЗРК "Верба" и "Игла-С". Таким образом, один "Тигр" прикроет колонну от вражеских самолетов, вертолетов и беспилотников на дальности до 6,5 километра и на высотах до 4,5 тысячи метров.

Пушка для "Волка"

Менее известным российским бронеавтомобилям тоже есть чем за себя постоять. КамАЗ-43269 "Выстрел", который используется подразделениями антитеррора всех дивизий РВСН, может в зависимости от типа боевого модуля нести 14,5-миллиметровый пулемет КПВТ, 12,7-миллиметрвоый пулемет "Корд", 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГ-17 "Пламя", ПТРК "Фагот" и "Конкурс", систему отстрела дымовых гранат "Туча", 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А42 или пусковую установку управляемых зенитных ракет "Стрела-10М". Главная задача экипажей "Выстрелов" — сопровождение подвижных грунтовых ракетных комплексов на боевом патрулировании, а также борьба с диверсантами вероятного противника. Для таких задач огневой мощи много не бывает.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкБронеавтомобиль "Выстрел" (на базе КамАЗа семейства "Мустанг")
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Бронеавтомобиль "Выстрел" (на базе КамАЗа семейства "Мустанг")

Максимально универсальны и бронеавтомобили семейства "Волк". Благодаря модульной конструкции, на них можно установить даже орудия серьезных калибров. К примеру, специалисты ЦНИИ "Буревестник" смонтировали на шасси "Волк-3" с колесной формулой 6х6 артчасть от 120-миллиметрового орудия 2Б16 "Нона-К", сочетающего в себе функционал пушки, гаубицы и миномета. Огонь ведется широкой номенклатурой осколочно-фугасных, кумулятивных, зажигательных и кассетных боеприпасов. А высокая мобильность "Волка" позволяет быстро менять позицию и не подставляться под контрудар артиллерии противника.

© Инфографика . Станислав СырецкихБронеавтомобиль "Волк"
© Инфографика . Станислав Сырецких
Бронеавтомобиль "Волк"

Броневики ГАЗ-3937 "Водник" ограниченно используются Минобороны и МВД с 2005 года. Эти машины во многом унифицированы с семейством бронетранспортеров БТР-80. Вооружение боевого модуля меняется исходя из назначения конкретной машины. В базовой комплектации у "Водника" башенная пулеметная установка от БТР-80 с 14,5-миллиметровым пулеметом КПВТ и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ. Она оборудована дневным прицелом, а также шестью установками для запуска дымовых гранат. Кроме того, известны модификации "Водника" с минометным вооружением.

Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Помимо "классических" средств поражения, многие российские бронеавтомобили оснащаются более "хитрым" оружием. К примеру, сегодня в войсках эксплуатируются комплексы радиоэлектронной борьбы "Леер-2", смонтированные на шасси армейских внедорожников. Эти устройства ведут разведку источников радиоизлучения, ставят помехи и подавляют радиоэлектронные средства противника. По сути, один небольшой бронеавтомобиль в составе колонны способен полностью спрятать ее от электронных глаз и ушей любого недоброжелателя.

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