Россия ответит на размещение в Польше американской базы, заявили в Совфеде

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Минобороны готово принять меры, если Польша разместит американскую военную базу. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

О таких планах Варшавы ранее сообщило издание Politico со ссылкой на документы Министерства обороны Польши. Портал пишет, что власти страны готовы заплатить за создание на польской территории постоянной военной базы США два миллиарда долларов.

Как отметил Серебренников, российский МИД рассчитывает убедить Польшу отказаться от размещения базы.

"Несмотря на дипломатические усилия, Министерство обороны готово к противодействию и, насколько я знаю, такие мероприятия уже проводятся", — отметил Серебренников.

При этом сенатор отказался пояснить, в чем заключаются эти мероприятия, но отметил, что они нацелены на укрепление безопасности страны.

Реакция на инициативу

В Кремле инициативу польских властей оценили как "экспансионистские действия". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, размещение базы — суверенное право Варшавы, но оно повлечет ответные действия со стороны Москвы.

Позиция Польши также вызвала критику в Госдуме. В парламенте отметили, что действия Варшавы ведут к конфронтации. Зампред комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что политика польских властей военизирована и не стыкуется с мнением жителей страны.

"Как раз показателем является, что они не запросили, а готовы выделить два миллиарда долларов для того, чтобы США поставили военную базу", — заявил депутат.

По его словам, подобные меры угрожают стабильности в регионе. При этом парламентарий оценил вероятность появления в Польше военной базы США как "достаточно высокую".

Враждебный шаг

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, в свою очередь, заявил, что предложение Польши противоречит основополагающему акту Россия-НАТО о неразмещении Альянсом значительных военных сил на территории новых стран-членов в Восточной Европе.

"Никакой военной необходимости и обстоятельств, которые бы обуславливали создание в Польше постоянной военной базы США, нет. Поэтому если такое решение будет реализовано, то оно будет откровенно враждебным шагом в отношении Российской Федерации и не останется без последствий и ответных мер военного реагирования со стороны Москвы", — считает Коротченко.

Военный эксперт напомнил, что уже в ближайшее время в Польше будет создан позиционный район американской ПРО, где будет развернута система "Иджис Эшор".

"Данная инициатива выдвигается без обсуждения в рамках совета Россия-НАТО, который был создан для того, чтобы предотвратить опасные варианты развития событий", — отметил эксперт.