Россия ответит на размещение в Польше американской базы

Американские военные во время учений в Польше

Американские военные во время учений в Польше

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Министерство обороны готово принять меры в случае размещения в Польше военной базы США, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

"Российское дипломатическое сообщество продолжает свою работу на этом направлении, рассчитывая предупредить это решение или убедить Польшу отказаться от него. Но, несмотря на дипломатические усилия, Министерство обороны готово к противодействию и, насколько я знаю, такие мероприятия уже проводятся", — сказал он.

Сенатор, однако, отказался пояснить, в чем заключаются эти мероприятия, отметив лишь, что они нацелены на укрепление безопасности страны.

Ранее инициативу польских властей оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, размещение базы — суверенное право Варшавы, но оно повлечет ответные действия со стороны Москвы.

Накануне издание Politico со ссылкой на документы Министерства обороны Польши сообщило, что Варшава готова заплатить два миллиарда долларов за создание в стране американской военной базы.

Этот шаг власти объяснили "настоятельной необходимостью в постоянной военной дивизии США в Польше". Издание утверждает, что Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для Белого дома".