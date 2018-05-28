РВСН получили новые возможности для ядерного сдерживания

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Долю современных образцов ракетного оружия в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) выросла в результате перевооружения до 66%, что дало им новые возможности для решения задач ядерного сдерживания, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.

"Выполнение запланированных мероприятий на 2017 год по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило повысить до 66% долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания", — заявил он в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".

Генерал добавил, что одновременно с поставками основных видов вооружения идет приёмка большого количества агрегатов, обеспечивающих их эксплуатацию, охрану и боевое применение.