Во всех соединениях ВДВ к концу года появятся подразделения беспилотников

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Подразделения беспилотников и радиоэлектронной борьбы будут созданы во всех соединениях российских воздушно-десантных войск до конца 2018 года, заявил начальник штаба ВДВ Николай Игнатов.

"До конца текущего года в составе 56-й десантно-штурмовой бригады будет сформирован десантно-штурмовой батальон, во всех соединениях завершатся мероприятия по формированию подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов", — сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Генерал напомнил, что сегодня ВДВ более чем на 70% укомплектованы военнослужащими по контракту и полностью обеспечены специальной техники, более половины которой составляют современные образцы.