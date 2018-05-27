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Безопасность

Боевой прототип. Оружие, созданное в единственном экземпляре

08:0027.05.2018
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© Фото : Пресс-служба ОАО "Компания "Сухой"Экспериментальный истребитель Су-47 БеркутЭкспериментальный истребитель Су-47 Беркут
© Фото : Пресс-служба ОАО "Компания "Сухой"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Далеко не всем перспективным вооружениям удается пройти госиспытания и "дорасти" до серийного производства. На один танк или самолет, пошедший в войска, приходится с десяток всевозможных прототипов и полноразмерных макетов с судьбой музейных экспонатов или лабораторных стендов. Но многие так и не реализованные проекты заложили основу для научных и технологических прорывов в будущем. РИА Новости рассказывает о пяти прототипах отечественных вооружений, построенных в единственном экземпляре.

АПЛ К-162

Рекорд скорости советской атомной подводной лодки К-162 проекта 661 "Анчар", вступившей в строй в 1969-м, до сих пор не побит: в подводном положении она разгонялась до 44 узлов (82 километра в час). Этому атомному "спринтеру" предсказывали карьеру "убийцы авианосцев" — он мог быстро сблизиться с противником, ударить торпедами или крылатыми ракетами П-70 "Аметист" и безнаказанно скрыться от преследования. Но платой за скорость стала запредельная шумность, что лишало К-162 главного оружия подводной лодки — скрытности.

© Фото : PH2 D. BEECH/ U.S. NavyАтомная подводная лодка К-162 (известная позднее также как К-222) на испытаниях
© Фото : PH2 D. BEECH/ U.S. Navy
Атомная подводная лодка К-162 (известная позднее также как К-222) на испытаниях

Кроме того, атомоход был баснословно дорогим, поскольку его корпус делали из титана. В конечном счете ВМФ СССР отказался от "Анчаров". Единственная лодка проекта все-таки прослужила флоту почти 20 лет, после чего ее утилизировали. А полученный опыт пригодился при проектировании других атомных подводных лодок с крылатыми ракетами, в частности АПЛ проекта 670 "Скат".

Экраноплан "Лунь"

В годы холодной войны командование Вооруженных сил СССР активно искало эффективный способ борьбы с американскими авианосцами. Одно из самых необычных решений — ударный экраноплан-ракетоносец "Лунь", своеобразный гибрид корабля и самолета. Американские аналитики за внушительный внешний вид и боевые характеристики прозвали его "Каспийским монстром". Аппарат обладал выразительным силуэтом и выдающимися размерами — 75 метров в длину и 20 метров в высоту, развивал над морем скорость до 500 километров в час. Прототип спустили на воду 16 июля 1986 года.

© Фото : МО СССРПуск ракеты "Москит" c экраноплана "Лунь" во время испытаний
© Фото : МО СССР
Пуск ракеты "Москит" c экраноплана "Лунь" во время испытаний

"Лунь" шел к цели на предельно малой высоте, и штатные корабельные средства ПВО его просто не "видели". Экраноплан мог подкрасться к ордеру авианосной ударной группы на близкую дистанцию и дать залп из шести пусковых установок сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Москит".

Каждая из них снаряжалась 300-килограммовой боевой частью и сближалась с целью на высотах от семи до 20 метров. Даже половины боекомплекта экраноплана хватало, чтобы уничтожить авианосец. Однако у агонизирующего Советского Союза уже не было денег на такое оружие. Легендарный "Лунь" так и остался в единственном экземпляре. Его списали и законсервировали.

Истребитель Су-47 "Беркут"

Прототип перспективного истребителя Су-47, впервые поднявшийся в воздух 25 сентября 1997-го, по праву считается одним из самых необычных самолетов в мире. Его особенность — крыло обратной стреловидности. Такое конструктивное решение улучшает управляемость самолета на малых скоростях и взлетно-посадочные характеристики, уменьшает радиолокационную заметность в передней полусфере и повышает аэродинамическую эффективность планера.

© РИА Новости / ПашковскийПерейти в фотобанкИстребитель СУ-47 "Беркут"
© РИА Новости / Пашковский
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Истребитель СУ-47 "Беркут"

Однако это и сыграло с самолетом злую шутку. Крыло достаточной жесткости можно изготовить только из очень дорогих композиционных материалов на основе углепластика. На прототип денег хватило, но серийное производство таких машин, а особенно их ремонт и обслуживание обошлись бы в совершенно неподъемную сумму. Единственный "Беркут" сейчас хранится в музее ЛИИ имени Громова. Тем не менее в 2006-2007 годах самолет использовали в программе по созданию проекта истребителя Т-50 (в дальнейшем — Су-57). На Су-47 "обкатывали" ряд элементов внутреннего оснащения "невидимки".

Объект 640 "Черный орел"

Объект 640 — российский проект основного боевого танка, разработанный в 1990-е годы специалистами Омского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Эту машину на семикатковом шасси с башней новой конструкции впервые продемонстрировали в 1997-м. Танк был оснащен 1500-сильным газотурбинным двигателем, позволявшим ему развивать скорость по шоссе до 80 километров в час, 125-миллиметровым гладкоствольным орудием с автоматом заряжания, динамической защитой "Кактус" и комплексом активной защиты "Дрозд-2". Места экипажа оборудовали регулируемыми сиденьями, имеющими два положения: походное и боевое. При переводе сидений в боевое положение экипаж находится ниже уровня погона башни, что повышало его выживаемость в случае поражения танка.

© РИА Новости / Константин ЕвгеньевПерейти в фотобанкТанк "Черный орел" на ГУП "Омсктрансмаш"
© РИА Новости / Константин Евгеньев
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Танк "Черный орел" на ГУП "Омсктрансмаш"

"Черный орел" остался в единственном экземпляре и в серийное производство не пошел. По данным ряда СМИ, Минобороны не устроила сама концепция этого танка, мало отличающаяся от стоящих на вооружении серийных машин Т-72 и Т-80. Тем не менее ряд технических решений, реализованных в нем, нашел воплощение в новейшем российском танке Т-14 на платформе "Армата".

МиГ-105.11

В годы холодной войны США и СССР вели разработки космических самолетов, которые в перспективе предполагалось использовать в качестве орбитальных бомбардировщиков. Американские конструкторы создали экспериментальный X-20 Dyna Soar, советские — опытный МиГ-105.11, прозванный за характерные обводы фюзеляжа "лаптем". Его планировалось выводить на орбиту с помощью межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, однако до этой стадии испытания не дошли. В конце 1970-х прототип испытывали на дозвуковой скорости, сбрасывая с самолета-носителя — специально переделанного для этой цели стратегического бомбардировщика Ту-95.

© Фото : Alf van BeemОрбитальный самолет Миг-105.11 в авиамузее в Монино
© Фото : Alf van Beem
Орбитальный самолет Миг-105.11 в авиамузее в Монино

Дозвуковой прототип развивал скорость до 800 километров в час, весил три с половиной тонны и управлялся одним пилотом. Испытания завершились аварией — 13 сентября 1978 года орбитальный самолет сильно пострадал при посадке. В дальнейшем проект закрыли из-за его чрезмерной дороговизны. В настоящее время единственный экземпляр "космического МиГа" находится в авиамузее в подмосковном Монино.

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