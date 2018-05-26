Названа дата начала поставок в армию автомобилей "Торнадо"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Серийные поставки в российскую армию новейших автомобилей семейства "Торнадо", которые в перспективе придут на смену машинам "Урал" и "Камаз", начнутся в 2018 году, заявил в субботу начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко.
Он пояснил, что в настоящее время "Торнадо" завершают государственные испытания. По решению Генштаба ВС РФ, этими машинами будут переоснащаться подразделения тактического звена. Шевченко отметил, что данные автомобили будут отличаться повышенной грузоподъемностью (16-20 тонн и выше) и более мощным двигателем.
По его словам, при создании автомобилей семейства "Торнадо" был учтен опыт антитеррористической операции в Сирии, в частности, улучшена броня и минозащищенность машины по сравнению со своими предшественниками.