Названа дата начала поставок в армию автомобилей "Торнадо"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Серийные поставки в российскую армию новейших автомобилей семейства "Торнадо", которые в перспективе придут на смену машинам "Урал" и "Камаз", начнутся в 2018 году, заявил в субботу начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко.

"Мы находимся на пороге поступления в Вооруженные силы Российской Федерации абсолютно новых автомобилей, которые придут на замену и первые (опытные — ред.) партии уже идут на замену знаменитых "Камазов" и "Уралов"… Это автомобили семейства "Торнадо". 2018 год становится переломным годом, когда министерство обороны начнет закупку первых серийных партий этих автомобилей", — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он пояснил, что в настоящее время "Торнадо" завершают государственные испытания. По решению Генштаба ВС РФ, этими машинами будут переоснащаться подразделения тактического звена. Шевченко отметил, что данные автомобили будут отличаться повышенной грузоподъемностью (16-20 тонн и выше) и более мощным двигателем.

По его словам, при создании автомобилей семейства "Торнадо" был учтен опыт антитеррористической операции в Сирии, в частности, улучшена броня и минозащищенность машины по сравнению со своими предшественниками.