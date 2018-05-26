Корабли Тихоокеанского флота покинули порт Кампонгсаом в Камбодже

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Камбоджу, покинув порт Кампонгсаом, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Печенга" завершил заход в порт Кампонгсаом (Камбоджа), куда прибыл с неофициальным визитом 22 мая", — сказал он.

По словам Воскресенского, после выхода отряда кораблей из порта Кампонгсаом, корабли ТОФ и ВМС Камбоджи провели совместное учение по организации связи и совместному тактическому маневрированию в море.

Отряд Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний двухмесячный поход 7 мая. Моряки посетят порты ряда иностранных государств и примут участие в российско-китайском военно-морском учении "Морское взаимодействие 2018".