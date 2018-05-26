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Безопасность

Крылатый "фронтовик". МиГ-35 прикроет Сухопутные войска с воздуха

08:0026.05.2018
(обновлено: 08:03 26.05.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАвиационный комплекс МиГ-35 во время летной демонстрации на презентации в Московской областиАвиационный комплекс МиГ-35 во время летной демонстрации на презентации в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Легкий, современный, смертоносный и невероятно маневренный. В России начались государственные испытания самолета МиГ-35, который в будущем станет основой истребительной фронтовой авиации ВКС. Если все пройдет гладко, уже в следующем году первые серийные машины поступят в строевые авиачасти. Хотя "тридцать пятый" представляет собой глубокую модернизацию проекта МиГ-29, впервые поднявшегося в небо 35 лет назад, от предшественников он отличается кардинально. По боевым возможностям это совершенно новая машина. О том, что о ней известно на данный момент, — в материале РИА Новости.

Новый МиГ

Главная задача легкого истребителя — завоевание локального превосходства в воздухе на относительно небольшом участке фронта. Дальние рейды и свободная охота — это для тяжелых Су-27 и Су-35С. МиГ-35 действует в тесной привязке к земле — защищает от авиации пехоту и бронетехнику, прикрывает тыловые объекты, мешает воздушной разведке противника. Эти истребители, как правило, базируются почти у линии фронта, зачастую на малоподготовленных и не самых "комфортных" аэродромах. МиГ-35 унаследовал главные достоинства МиГ-29 — исключительную надежность и неприхотливость.

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Воздушные маневры многоцелевого МиГ-35: новейший истребитель России в действии

Впервые "тридцать пятый" показали широкой публике на авиакосмическом салоне МАКС-2017. Внешне он мало отличается от знаменитого предшественника, однако у него совершенно новая электронная "начинка": РЛС "Жук-А" с активной фазированной решеткой, способная отслеживать до 30 воздушных целей на удалении до 200 километров; трехканальная электронно-дистанционная система управления (ранние МиГ-29 летали на механике); усовершенствованные двигатели РД-33МК с управляемым вектором тяги; встроенная и контейнерная оптико-локационные станции; нашлемная система целеуказания и прицеливания. У МиГ-35С увеличены боевая нагрузка, запас топлива, ресурс двигателей, а стоимость летного часа при этом уменьшена в 2,5 раза.

В состав бортового радиоэлектронного оборудования истребителя входит малогабаритная станция активных помех МСП-418КЭ в контейнерном исполнении, предназначенная для индивидуальной защиты самолетов этого типа от существующих и перспективных наземных и воздушных средств перехвата.

Истребитель Су-30СМ
© РИА Новости / Андрей Станавов
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По летным характеристикам российский легкий истребитель превосходит главного конкурента по весовой категории на мировом рынке вооружений — американский F-16C Block 50/52. МиГ-35 разгоняется до 2560 километров в час (против 2120 километров у F-16), поднимается на высоту 17,5 тысячи метров (против 15,2 тысячи метров у F-16), его максимальная взлетная масса — 29,7 тонны (против 21,7 у F-16). Оба самолета несут скорострельные авиационные пушки в качестве артиллерийского вооружения и располагают девятью точками подвески для различных авиационных средств поражения — управляемых и неуправляемых боеприпасов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Но главное преимущество МиГ-35 перед F-16 в ближнем воздушном бою — двигатели с отклоняемым вектором тяги. Благодаря им российский самолет с легкостью выполняет сложнейшие фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, кобру Пугачева, колокол, бочки, полубочки и многое другое. Ранее на это был способен разве что тяжелый сверхманевренный Су-35. Важно отметить, что высший пилотаж не просто "показуха" для авиашоу. За счет быстрых изменений направления и скорости полета МиГ-35 без особых хлопот зайдет в хвост любому менее маневренному самолету. А сбить противника, "оголившего" заднюю полусферу, — дело нескольких секунд.

Перспективы развития

Тактику боевого применения нового истребителя предстоит разрабатывать летчикам из группы "Стрижи". Это знаменитое подразделение высшего пилотажа пересядет на МиГ-35 одним из первых. Затем самолеты направят в строевые части ВКС. По данным ряда СМИ, они будут базироваться на аэродромах в Подмосковье и Курской области. Таким образом, роль этих самолетов — оказывать воздушную поддержку сухопутным частям в случае вооруженного конфликта на западных границах страны. Ожидается, что до 2020 года ВКС получат около 30 фронтовых истребителей.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-35 во время демонстрационных полетов на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Многоцелевой истребитель МиГ-35 во время демонстрационных полетов на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017

Помимо базового варианта МиГ-35С, к производству готовятся двухместные МиГ-35Д. Со временем они могут стать основными учебно-боевыми самолетами для летчиков фронтовой авиации. "Этот легкий истребитель очень экономичен. Он годится для обучения курсантов на выпускном курсе, для обучения пилотов в строевых частях и освоения всех видов техники пилотирования, маневров, всего вооружения", — объяснил журналистам главком ВКС России Виктор Бондарев.

Истребитель МиГ-31
© РИА Новости / Андрей Зинчук
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Короли стратосферы: самые высотные боевые самолеты в мире
Кроме того, в настоящий момент прорабатывается возможность создания корабельной версии МиГ-35. Известно, что концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) уже адаптировал под истребитель новую систему посадки на палубу БИНС-СП-2. Она автономно определяет местоположение самолета в условиях отсутствия спутниковой навигации и связи с наземными службами, подсказывая летчику, в какой момент производить тот или иной маневр.

У этого истребителя большое будущее не только в России, но и за рубежом. Из 56 стран — эксплуатантов МиГ-29 более половины уже заинтересовались приобретением самолетов МиГ-35. У них имеется вся необходимая инфраструктура для обслуживания этих машин. А одним из крупнейших потенциальных покупателей фронтового истребителя специалисты называют Индию. Делегация из Дели особенно пристально изучала самолет на авиасалоне МАКС-2017.

Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Россия предложит Индии поставку истребителей МиГ-35
В апреле стало известно, что РСК "МиГ" участвует в тендере ВВС Индии, который предполагает покупку 110 истребителей на общую сумму 20 миллиардов долларов. Конкуренты по тендеру — западные концерны Boeing, Lockheed Martin и SAAB. По словам генерального директора РСК "МиГ" Ильи Тарасенко, его предприятие не исключает перспективу передачи индийской стороне ключевых технологий, лежащих в основе нового самолета. Этот эффективный маркетинговый ход даст МиГ-35 дополнительные конкурентные преимущества.

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