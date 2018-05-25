Россия модернизирует более десяти типов самолетов и вертолетов ВКС

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более десятка типов самолетов и вертолетов ВКС РФ модернизируются по итогам боевого применения в Сирии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"На основе полученных данных проводится модернизация 11 типов самолётов и вертолётов", — заявил министр.

По его словам, в настоящее время продолжается сбор и анализ сведений о результатах боевого применения более 60 серийных и перспективных образцов военной техники ВКС РФ в сирийской операции.

"Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолёта пятого поколения Су-57", — сообщил министр.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки "Исламское государство"* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>