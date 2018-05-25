Батальоны просят ремня. В ВСУ участились случаи неподчинения приказам

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Украинские военнослужащие в очередной раз пошли против воли верховного главнокомандующего. Бойцы первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты отказались менять черные береты на новые, цвета морской волны, — такие, как носят морпехи НАТО. Об этом и других случаях неповиновения спорной "политике партии" — в материале РИА Новости.
"Как в Америке"
Идея "перекрасить" головные уборы элиты Военно-морских сил Украины принадлежит президенту Петру Порошенко. О необходимости срочного "ребрендинга" он заявил на днях и, очевидно, уже вскоре ожидал увидеть результат. Но что-то пошло не так — на торжественный парад по случаю Дня морской пехоты отдельный батальон вышел в привычных черных беретах.
Дерзкий отказ надевать натовские береты перед Порошенко морпехи первого феодосийского объяснили просто: "Мы против фасадной реформы в армии". Один из военнослужащих добавил на своей странице в соцсети, что морские пехотинцы традициям не изменяют. За строптивость их на следующий день уволили в запас. В свою очередь, официальный представитель ВМС Украины Олег Чалыка, к которому журналисты обратились за разъяснениями, сообщил, что подавляющее большинство морских пехотинцев согласились надеть новые береты, поскольку приказ президента о смене формы обязателен для исполнения.
В отличие от десантников, которые осенью 2017-го безропотно согласились нацепить натовские темно-бордовые береты. "Крылатая пехота", во все времена славившаяся бесстрашием и верностью традициям, ограничилась лишь анонимными высказываниями в СМИ. "Казармы — без отопления, с дырявыми окнами, крыши текут. А они головы ломают, какой бы цвет беретов придумать вместо голубого", — привел слова одного из военнослужащих украинский портал Страна.ua.
Легионы уходят
А уже 21 января Донбасс покинул личный состав 128-й горно-пехотной бригады ВСУ, так называемого Закарпатского легиона. По данным некоторых СМИ, командование соединения приняло решение вернуться в пункт постоянной дислокации на западе Украины самостоятельно, без согласования с вышестоящими инстанциями. Известно, что в Донбассе военнослужащие бригады дислоцировались неподалеку от населенных пунктов Горловка, Зайцево, Торецк (Донецкая область) и Попасная (Луганская область). С июня 2014-го "Закарпатский легион" регулярно принимал участие в боях с подразделениями армий ДНР и ЛНР. В сражении за Дебальцево в начале 2015 года бригада понесла серьезные потери.
Причиной ухода "легиона" могло стать безразличие вышестоящего командования к условиям несения службы. Подобное уже случалось. В феврале 2016 года 46 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады, дислоцированной на полигоне Широкий Лан, покинули расположение части и отправились пешком в Николаев. Там они проследовали прямиком к военному прокурору и пожаловались на дырявые палатки, отсутствие на полигоне горячего питания и элементарных средств гигиены. "У некоторых бойцов матрасы со вшами, лекарства просрочены, притом волонтерская помощь с территории бригады вывозится машинами", — процитировало одного из военных агентство УНИАН.
Десантно-штурмовой бунт
Стоит отметить, что это лишь самые масштабные случаи дезертирства военнослужащих ВСУ последнего времени, попавшие в прессу. Сводки об одиночных "самоволках", примерах нарушения субординации и неповиновении приказам приходят с Донбасса практически ежедневно. На этом фоне более понятен отказ батальона морских пехотинцев подчиниться очередной "декоративной" инициативе верховного главнокомандующего. Который, видимо, не знает, что перед тем, как одевать солдата в натовскую форму и насильно прививать ему "западные ценности", его было бы неплохо накормить.