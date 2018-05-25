Батальоны просят ремня. В ВСУ участились случаи неподчинения приказам

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Украинские военнослужащие в очередной раз пошли против воли верховного главнокомандующего. Бойцы первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты отказались менять черные береты на новые, цвета морской волны, — такие, как носят морпехи НАТО. Об этом и других случаях неповиновения спорной "политике партии" — в материале РИА Новости.

"Как в Америке"

Идея "перекрасить" головные уборы элиты Военно-морских сил Украины принадлежит президенту Петру Порошенко. О необходимости срочного "ребрендинга" он заявил на днях и, очевидно, уже вскоре ожидал увидеть результат. Но что-то пошло не так — на торжественный парад по случаю Дня морской пехоты отдельный батальон вышел в привычных черных беретах.

Дерзкий отказ надевать натовские береты перед Порошенко морпехи первого феодосийского объяснили просто: "Мы против фасадной реформы в армии". Один из военнослужащих добавил на своей странице в соцсети, что морские пехотинцы традициям не изменяют. За строптивость их на следующий день уволили в запас. В свою очередь, официальный представитель ВМС Украины Олег Чалыка, к которому журналисты обратились за разъяснениями, сообщил, что подавляющее большинство морских пехотинцев согласились надеть новые береты, поскольку приказ президента о смене формы обязателен для исполнения.

Напомним, еще в январе Петр Порошенко объявил о создании в стране Корпуса морской пехоты (КМП), позаимствовав название рода войск у американцев. Незадолго до этого украинские морпехи получили новый лозунг — "Вiрний завжди". Нетрудно догадаться, что и его "срисовали" с официального девиза КМП США — знаменитой фразы "Semper fidelis" или "Semper fi", что переводится с латыни как "Верный всегда". В рамках повальной "декоммунизации" советский девиз "Там, где мы, там — победа!" пошел под нож. Тогда украинские морские пехотинцы промолчали, но свой главный символ предать уже не смогли.

В отличие от десантников, которые осенью 2017-го безропотно согласились нацепить натовские темно-бордовые береты. "Крылатая пехота", во все времена славившаяся бесстрашием и верностью традициям, ограничилась лишь анонимными высказываниями в СМИ. "Казармы — без отопления, с дырявыми окнами, крыши текут. А они головы ломают, какой бы цвет беретов придумать вместо голубого", — привел слова одного из военнослужащих украинский портал Страна.ua.

Легионы уходят

Несогласие с правилами ношения формы или геральдики — это еще цветочки. Украинские военные и бойцы Нацгвардии все чаще проявляют открытое неповиновение по гораздо более серьезным вопросам. Так, 6 января 2018-го "Грузинский национальный легион" в полном составе покинул Вооруженные силы Украины спустя почти три года войны в Донбассе, обвинив командиров в некомпетентности и шантаже. О решении выйти из состава 54-й бригады представители подразделения сообщили в Facebook. По их словам, украинские военнослужащие устроили бойцам легиона суровую дедовщину — отбирали амуницию и личные вещи, собранные волонтерами, командиры вынуждали выполнять "незаконные приказы" и отказывали тяжело раненным "легионерам" в лечении.

А уже 21 января Донбасс покинул личный состав 128-й горно-пехотной бригады ВСУ, так называемого Закарпатского легиона. По данным некоторых СМИ, командование соединения приняло решение вернуться в пункт постоянной дислокации на западе Украины самостоятельно, без согласования с вышестоящими инстанциями. Известно, что в Донбассе военнослужащие бригады дислоцировались неподалеку от населенных пунктов Горловка, Зайцево, Торецк (Донецкая область) и Попасная (Луганская область). С июня 2014-го "Закарпатский легион" регулярно принимал участие в боях с подразделениями армий ДНР и ЛНР. В сражении за Дебальцево в начале 2015 года бригада понесла серьезные потери.

Причиной ухода "легиона" могло стать безразличие вышестоящего командования к условиям несения службы. Подобное уже случалось. В феврале 2016 года 46 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады, дислоцированной на полигоне Широкий Лан, покинули расположение части и отправились пешком в Николаев. Там они проследовали прямиком к военному прокурору и пожаловались на дырявые палатки, отсутствие на полигоне горячего питания и элементарных средств гигиены. "У некоторых бойцов матрасы со вшами, лекарства просрочены, притом волонтерская помощь с территории бригады вывозится машинами", — процитировало одного из военных агентство УНИАН.

Десантно-штурмовой бунт

Аналогичный "бытовой бунт" случился совсем недавно. В конце апреля в пункт постоянной дислокации убыл третий батальон 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, занимавший позиции у населенного пункта Авдеевка. Командующий оперативным командованием республики Эдуард Басурин пояснил: "Такое внеплановое перемещение связано с тем, что 259 человек личного состава этого подразделения подали рапорты на увольнение по причине неудовлетворительных условий службы и недостатка продуктов, низкого уровня денежного довольствия, а также бесперспективности этой войны. Из этого количества почти десять процентов (22 человека) — офицеры". По информации Басурина, начальник оперативной группы бригады подполковник Анненко подал рапорт на арест зачинщиков военного бунта — двух командиров рот из указанного батальона.

Стоит отметить, что это лишь самые масштабные случаи дезертирства военнослужащих ВСУ последнего времени, попавшие в прессу. Сводки об одиночных "самоволках", примерах нарушения субординации и неповиновении приказам приходят с Донбасса практически ежедневно. На этом фоне более понятен отказ батальона морских пехотинцев подчиниться очередной "декоративной" инициативе верховного главнокомандующего. Который, видимо, не знает, что перед тем, как одевать солдата в натовскую форму и насильно прививать ему "западные ценности", его было бы неплохо накормить.