МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео пуска баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий".
На видео показано, как подводная лодка выходит в море, демонстрируется работа экипажа на постах, приказ командира подлодки капитана первого ранга Владимира Ширина о боевой тревоге. После обратного отсчета командиру докладывают об успешном старте ракет из шахт.
"Произведен старт баллистической ракеты, замечаний нет", — доложил командир подлодки членам госкомиссии.
После этого демонстрируется старт из подводного положения и полет четырех ракет.
В пресс-службе Северного флота отмечали, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах проекта "Борей" прошла впервые.