МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео пуска баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий".

Накануне головной корабль проекта 955 "Борей" произвел успешный пуск четырех ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Стрельба выполнялась из подводного положения.

На видео показано, как подводная лодка выходит в море, демонстрируется работа экипажа на постах, приказ командира подлодки капитана первого ранга Владимира Ширина о боевой тревоге. После обратного отсчета командиру докладывают об успешном старте ракет из шахт.

"Произведен старт баллистической ракеты, замечаний нет", — доложил командир подлодки членам госкомиссии.

После этого демонстрируется старт из подводного положения и полет четырех ракет.

В пресс-службе Северного флота отмечали, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах проекта "Борей" прошла впервые.