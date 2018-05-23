Ядерный "Авангард". Как Россия восстанавливает глобальный баланс сил

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Полтора десятка ядерных боевых блоков, множество ложных целей, способность маневрировать и преодолевать на гиперзвуковой скорости любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны — в следующем году Ракетные войска стратегического назначения России получат уникальный ракетный комплекс "Авангард", а в 2020-м на вооружение поступит межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат". О возможностях и главных преимуществах новейшего оружия — в материале РИА Новости.
"Метеоритный" дождь
Тяжелая ракета шахтного базирования РС-28 "Сармат" разработки Центра Макеева придет на смену ракете Р-36М "Воевода", по классификации НАТО — SS-18 Satan. Столь зловещее название старушка-"Воевода" получила на Западе за большой радиус поражения и разделяющиеся головные части, которые практически невозможно перехватить системами ПВО. Именно для борьбы с "Сатаной" в США разработали комплекс морского базирования AEGIS с ракетами-перехватчиками SM-3 и систему противоракетной обороны THAAD. Впрочем, после постановки на вооружение "Сармата" их эффективность окажется под большим вопросом.
Одна из сильных сторон новой ракеты — очень быстрый старт, что позволяет ей за минимальное время невредимой выйти на баллистическую траекторию и направиться к цели. Этот участок полета еще называют активным — считается, что именно на нем МБР максимально уязвимы для AEGIS. Кроме того, у "Сармата" значительно сократилось подлетное время боевых блоков к цели, которые к тому же могут маневрировать на гиперзвуковых скоростях.
"Сармат" способен нести два типа зарядов: 15 мощностью 450 килотонн каждый или десять по 750. Мощность боеголовки варьируется в зависимости от того, по каким объектам наносится удар — военной или промышленной инфраструктуре.
Что касается авиационно-космической системы "Авангард", то это, по сути, планирующий крылатый блок, запускаемый в космос с помощью баллистической ракеты. Планируя к цели, он разгоняется до 20 Махов и маневрирует по непредсказуемой для системы ПВО-ПРО траектории.
"Из-за гигантского трения вокруг аппарата образуется облако плазмы. Проведена огромная работа по созданию материалов корпуса, защите электронных компонентов. Фактически это метеорит, и ни одна система ПРО пока не в состоянии его сбить", — отмечает Леонков.
Моноблочная конструкция позволяет "Авангарду" нести ядерный заряд мегатонного класса для поражения особо важных объектов в глубоком тылу противника. Стоит также отметить универсальность этой "боеголовки": ее можно запускать как из шахты, так и с подвижного грунтового комплекса или морского носителя.
Времени в обрез
Российские Ракетные войска стратегического назначения сегодня держат на "боевом взводе" около 50 тяжелых ракет "Воевода". У большинства из них уже истекли все гарантийные и эксплуатационные сроки: последние 12 МБР изготовлены еще в 1991-м. К перевооружению подталкивает и кризис во взаимоотношениях с Украиной. Производитель ракет "Воевода" — КБ "Южное" (Днепропетровск), а Киев после 2014-го отказался осуществлять техническое сопровождение.
По его мнению, наиболее эффективными с точки ядерного сдерживания сегодня остаются межконтинентальные ракеты шахтного базирования, так как географически большинство пусковых установок расположены в глубине страны. Соответственно, перехватить их намного сложнее, чем ракеты морского и воздушного базирования.
Не выходя за рамки
Так или иначе, грядущее перевооружение РВСН на новейшие ракетные комплексы — исключительно своевременный шаг, не нарушающий глобальный баланс сил, а скорее восстанавливающий его. Для сравнения: США с начала 2000-х активно перестраивают свои Вооруженные силы под стратегию мгновенного глобального удара, одновременно расширяя зоны действия систем противоракетной обороны. Американцы предпринимают и определенные попытки разрушить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), что вернет ведущие ядерные державы в обстановку 1950-х годов, когда никто не согласовывал свои действия.
Что касается международных договоренностей, то Россия ничего не нарушает: ни договор о нераспространении ядерного оружия, ни договор об испытании ядерного оружия, ни договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Произойдет лишь замена одних ракет на другие, а число носителей ядерных зарядов останется прежним.