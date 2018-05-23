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Безопасность

Ядерный "Авангард". Как Россия восстанавливает глобальный баланс сил

08:0023.05.2018
(обновлено: 08:07 23.05.2018)
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Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собраниюДемонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Полтора десятка ядерных боевых блоков, множество ложных целей, способность маневрировать и преодолевать на гиперзвуковой скорости любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны — в следующем году Ракетные войска стратегического назначения России получат уникальный ракетный комплекс "Авангард", а в 2020-м на вооружение поступит межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат". О возможностях и главных преимуществах новейшего оружия — в материале РИА Новости.

"Метеоритный" дождь

Тяжелая ракета шахтного базирования РС-28 "Сармат" разработки Центра Макеева придет на смену ракете Р-36М "Воевода", по классификации НАТО — SS-18 Satan. Столь зловещее название старушка-"Воевода" получила на Западе за большой радиус поражения и разделяющиеся головные части, которые практически невозможно перехватить системами ПВО. Именно для борьбы с "Сатаной" в США разработали комплекс морского базирования AEGIS с ракетами-перехватчиками SM-3 и систему противоракетной обороны THAAD. Впрочем, после постановки на вооружение "Сармата" их эффективность окажется под большим вопросом.

© Минобороны РФ"Авангард"
© Минобороны РФ
"Авангард"

Одна из сильных сторон новой ракеты — очень быстрый старт, что позволяет ей за минимальное время невредимой выйти на баллистическую траекторию и направиться к цели. Этот участок полета еще называют активным — считается, что именно на нем МБР максимально уязвимы для AEGIS. Кроме того, у "Сармата" значительно сократилось подлетное время боевых блоков к цели, которые к тому же могут маневрировать на гиперзвуковых скоростях.

Американская наземная система противоракетной обороны. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Mihailescu
Система ПРО США состоит из более 400 противоракет, сообщил источник
"Эти свойства не позволяют системам ПВО и ПРО противника ни осуществить целенаведение на боеголовки, ни тем более сбить их, — рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Дальность полета "Сармата" — порядка 18 тысяч километров, значит, его можно запускать в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс. То есть "Сармат" гарантированно уничтожит любую цель где угодно — ни одна система ПРО его не остановит".
"Сармат" способен нести два типа зарядов: 15 мощностью 450 килотонн каждый или десять по 750. Мощность боеголовки варьируется в зависимости от того, по каким объектам наносится удар — военной или промышленной инфраструктуре.

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию

Что касается авиационно-космической системы "Авангард", то это, по сути, планирующий крылатый блок, запускаемый в космос с помощью баллистической ракеты. Планируя к цели, он разгоняется до 20 Махов и маневрирует по непредсказуемой для системы ПВО-ПРО траектории.

Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
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"Из-за гигантского трения вокруг аппарата образуется облако плазмы. Проведена огромная работа по созданию материалов корпуса, защите электронных компонентов. Фактически это метеорит, и ни одна система ПРО пока не в состоянии его сбить", — отмечает Леонков.

Моноблочная конструкция позволяет "Авангарду" нести ядерный заряд мегатонного класса для поражения особо важных объектов в глубоком тылу противника. Стоит также отметить универсальность этой "боеголовки": ее можно запускать как из шахты, так и с подвижного грунтового комплекса или морского носителя.

© Минобороны РФИспытания новой жидкостной МБР тяжелого класса "Сармат". 30 марта 2018
© Минобороны РФ
Испытания новой жидкостной МБР тяжелого класса "Сармат". 30 марта 2018

Времени в обрез

Российские Ракетные войска стратегического назначения сегодня держат на "боевом взводе" около 50 тяжелых ракет "Воевода". У большинства из них уже истекли все гарантийные и эксплуатационные сроки: последние 12 МБР изготовлены еще в 1991-м. К перевооружению подталкивает и кризис во взаимоотношениях с Украиной. Производитель ракет "Воевода" — КБ "Южное" (Днепропетровск), а Киев после 2014-го отказался осуществлять техническое сопровождение.

Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Воеводы" постепенно снимают с боевого дежурства и используют как носители для космических аппаратов различного назначения. "Новые тяжелые ракеты понадобятся уже на рубеже 2020-х. И если вдруг оборонно-промышленный комплекс не выдержит установленных сроков, то мы можем оказаться в так называемой "яме", где будем совершенно беззащитны", — считает ветеран РВСН, доктор технических наук Петр Белов.

По его мнению, наиболее эффективными с точки ядерного сдерживания сегодня остаются межконтинентальные ракеты шахтного базирования, так как географически большинство пусковых установок расположены в глубине страны. Соответственно, перехватить их намного сложнее, чем ракеты морского и воздушного базирования.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПодготовка к запуску ракеты РС-20 ("Воевода")
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Подготовка к запуску ракеты РС-20 ("Воевода")

Не выходя за рамки

Так или иначе, грядущее перевооружение РВСН на новейшие ракетные комплексы — исключительно своевременный шаг, не нарушающий глобальный баланс сил, а скорее восстанавливающий его. Для сравнения: США с начала 2000-х активно перестраивают свои Вооруженные силы под стратегию мгновенного глобального удара, одновременно расширяя зоны действия систем противоракетной обороны. Американцы предпринимают и определенные попытки разрушить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), что вернет ведущие ядерные державы в обстановку 1950-х годов, когда никто не согласовывал свои действия.

Султан высотой 520 м взрыва Hardtack Wahoo 9 кт на глубине 150 м
© Фото : public domain
Торпеда Судного дня: зачем России подводное ядерное оружие
"Новые боевые системы, представленные президентом России, несомненно, изменили военно-политическую обстановку в мире. В США уже сейчас ведется усиленная работа по созданию гиперзвукового оружия, идет модернизация существующих видов ядерного вооружения, выполнена полная ревизия всего ядерного потенциала, — говорит РИА Новости директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Но руководству нашей страны удалось перехватить инициативу, этот был блестящий военный и политический ход".

Что касается международных договоренностей, то Россия ничего не нарушает: ни договор о нераспространении ядерного оружия, ни договор об испытании ядерного оружия, ни договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Произойдет лишь замена одних ракет на другие, а число носителей ядерных зарядов останется прежним.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкРакетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
© РИА Новости / Антон Денисов
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Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Illia-Bocharov
Русские вписались в гонку вооружений. За штатами шаг , вывод оружия для уничтожения стартовых комплексов , на орбиту.
08:10
23.05.2018
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