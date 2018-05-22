"Юрий Долгорукий" запустил четыре "Булавы" по полигону на Камчатке

СЕВЕРОМОРСК, 22 мая — РИА Новости. Подводный крейсер "Юрий Долгорукий" успешно запустил четыре баллистических ракеты "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, сообщает пресс-служба Северного флота.

Отмечается, что стрельбы прошли из подводного положения. Поставленные задачи полностью выполнены, а экипаж "продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку".

"Подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей" и корабельного ракетного комплекса "Булава", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах этого проекта прошла впервые.