Глава Генштаба обсудил с коллегой из Лаоса военное сотрудничество

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов встретился с коллегой из Лаоса генерал-полковником Сувон Лыагбунми, в ходе встречи обсуждалось военное сотрудничество между странами, сообщает Минобороны РФ.

"22 мая 2018 года состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с заместителем министра обороны – начальником генерального штаба Народной Армии Лаоса генерал-полковником Сувон Лыагбунми", — говорится в сообщении.

В ходе беседы обсуждалось текущее состояние и перспективы развития российско-лаосского военного сотрудничества, рассказали в российском военном ведомстве.

"Встреча прошла в дружественной атмосфере и продемонстрировала обоюдное стремление на дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия по линии вооруженных сил двух стран", — отметили в Минобороны.