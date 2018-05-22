Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин, назначенный ранее во вторник Госдумой главой Счетной палаты РФ, рассказал о своём участии в создании не имеющего аналогов в мире вооружения, которое демонстрировал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Должен сказать, что по личному контрольному поручению президента я лично занимался обеспечением ряда видов войск соответствующей техникой и вооружением. Соответствующими секретными указами президента это регламентировалось, в том числе и моя роль в этом. В том числе, в тех достижениях, которые президент демонстрировал во время послания (Федеральному собранию), есть и моя доля участия", — сказал Кудрин, выступая перед депутатами Госдумы.

Путин 1 марта в послании Федеральному собранию сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие — комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана").