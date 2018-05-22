Эксперт прокомментировал статью CNBC о "провале" испытаний российских ракет

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Публикация американского телеканала СNBC о якобы неудачных испытаниях российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой свидетельствуют о некомпетентности телеканала, который, вероятно, принял бросковые испытания ракет, при которых их основной двигатель не включается, за нештатную ситуацию, заявил во вторник РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на знакомые с докладом разведки США источники опубликовал информацию, согласно которой все проведенные в период с ноября 2017 по февраль 2018 года испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой были неудачными. В частности утверждалось, что в ходе испытаний ядерная силовая установка (основная для такой ракеты) не запустилась. В то же время канал сообщил, что другая российская разработка — сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой, проходит испытания успешно, и США на данный момент перед ней безоружны.

"В принципе, понятно, откуда у них (CNBC – ред.) могли появиться эти данные. Вероятно, им "слили" спутниковые снимки в NRO (National reconaissance office, Национальное управление военно-космической разведки США — ред.). Однако это издание понятия не имеет о программе испытаний, о каком этапе испытаний идёт речь. Скорее всего, речь идёт о бросковых испытаниях", — сказал Мураховский.

Эксперт пояснил, что во время бросковых испытаний проверяется способность пускового устройства выполнить всю предварительную подготовку к пуску и сам пуск. При этом основной двигатель ракеты во время них не включается.

"Мы видели опубликованные Минобороны испытания "Сармата" (новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета – ред.). На этих кадрах полноразмерное изделие также вылетает из шахты, пролетает несколько километров, при этом не включает свои основные маршевые двигатели и падает на землю. После по данным телеметрии анализируется работа пускового механизма и самой ракеты", — пояснил собеседник агентства.

Никакой конкретики

Мураховский затруднился сказать, о каком именно изделии идет речь в той части публикации CNBC, где говорится о другой – гиперзвуковой ракете. По его словам, американский телеканал не представил никаких конкретных данных, в то время как сегодня в РФ испытываются несколько комплексов "на гиперзвуке".

"Что касается упомянутой гиперзвуковой ракеты, то у нас есть много изделий, на которых отрабатываются технологии гиперзвука, это может быть "Циркон", может быть "Кинжал". Когда идут такие журналистские "вбросы" без опоры на факты, то трудно оценить, что они имели в виду. Вполне возможно, авторам нужно было просто набрать необходимое количество знаков для публикации", — подчеркнул он.

О разработке таких типов ракет и других новых видов вооружений ранее заявил президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос, точно ли у России уже есть работающие межконтинентальные ракеты с ядерными энергоустановками, которые успешно прошли испытания, он заявил в марте, что "они все прошли (испытания) удачно, просто каждая из этих систем в разной степени готовности, одна из них уже на боевом дежурстве, в войсках".