Путин и Моди могут обсудить военно-техническое сотрудничество

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, скорее всего, обсудят тему военно-технического сотрудничества (ВТС) на проходящих в Сочи переговорах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Я могу с большой долей вероятности предположить, что тема (ВТС – ред.) будет обсуждаться, но дело в том, что еще идет встреча, поэтому я не могу точно ответить на ваш вопрос. Она идет именно сейчас, именно в этот момент", — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсудили ли Путин и Моди поставки российских ПВО в Индию.