Военные летчики ЦВО защитили от огня село в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Летчики Центрального военного округа сбросили 120 тонн воды для тушения природного пожара, угрожавшего населенному пункту в Увельском районе Челябинской области, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.
Экипажи вертолетов выполнили 24 сброса воды на очаг пожара, благодаря чему удалось отстоять от огня населенный пункт, не допустить человеческих жертв и ущерба домовладениям. После проведения воздушной разведки тушение пожара будет продолжено до полной его ликвидации.
Действия подразделений координирует региональный Центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг лесопожарной обстановки, налажено взаимодействие с органами МЧС, уточняет ЦВО.