Военные летчики ЦВО защитили от огня село в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Летчики Центрального военного округа сбросили 120 тонн воды для тушения природного пожара, угрожавшего населенному пункту в Увельском районе Челябинской области, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.

"Площадь возгорания составила 40 гектаров. Огонь из-за сильного ветра и жаркой погоды быстро распространялся в сторону населенного пункта Дуванкуль, насчитывающего около 200 домовладений. На основании обращения регионального главка МЧС командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин принял решение о выделении двух вертолетов Ми-8 южноуральской авиабазы "Упрун", оснащенных водосливными устройствами ВСУ-5", — говорится в сообщении.

Экипажи вертолетов выполнили 24 сброса воды на очаг пожара, благодаря чему удалось отстоять от огня населенный пункт, не допустить человеческих жертв и ущерба домовладениям. После проведения воздушной разведки тушение пожара будет продолжено до полной его ликвидации.

Действия подразделений координирует региональный Центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг лесопожарной обстановки, налажено взаимодействие с органами МЧС, уточняет ЦВО.