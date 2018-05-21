Академия РВСН имени Петра Великого в 2018 году откроет набор девушек

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе в 2018 году отберет для обучения 10 девушек, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Срок обучения – пять лет на базе среднего общего или среднего профессионального образования. Для обучения планируется отобрать десять девушек", — говорится в сообщении.

Девушек набирают для обучения по специальности "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения".

Как отметили в Минобороны, сейчас конкурс среди представительниц слабого пола составляет восемь человек на место. Всего в 2018 году академия и её филиал в Серпухове планируют принять около тысячи курсантов. Основными критериями отбора будут результаты абитуриентов по математике и физике.