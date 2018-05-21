Тихоокеанский флот получит более 70 кораблей и судов к 2027 году

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Тихоокеанский флот (ТОФ) России должен получить до 2027 года более 70 судов и кораблей, сообщил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.
День Тихоокеанского Флота отмечается в России 21 мая в честь учреждения в этот в 1731 году первого постоянно действующего военно-морского подразделения России на Дальнем Востоке — Охотского военного порта.
"Всего до 2027 года суммарное количество новейших боевых кораблей и судов, которые пополнят Тихоокеанский флот, может превысить 70 единиц", — сказал Авакянц в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания в понедельник.
Он напомнил, что общее количество корветов серии 20380 планируется довести до восьми, а также, что в 2019 году будет заключен контракт на строительство шести малых ракетных кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота.
Кроме того, в ближайшей время военнослужащие ТОФ приступят к освоению дизель-электрических подводныхлодок проекта 636.3. Также по словам командующего, планируется модернизация и перевооружение атомных ракетных крейсеров проекта 949А.