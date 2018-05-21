Тихоокеанский флот получит более 70 кораблей и судов к 2027 году

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Тихоокеанский флот (ТОФ) России должен получить до 2027 года более 70 судов и кораблей, сообщил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

День Тихоокеанского Флота отмечается в России 21 мая в честь учреждения в этот в 1731 году первого постоянно действующего военно-морского подразделения России на Дальнем Востоке — Охотского военного порта.

"Всего до 2027 года суммарное количество новейших боевых кораблей и судов, которые пополнят Тихоокеанский флот, может превысить 70 единиц", — сказал Авакянц в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания в понедельник.

Он напомнил, что общее количество корветов серии 20380 планируется довести до восьми, а также, что в 2019 году будет заключен контракт на строительство шести малых ракетных кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота.

"Также на этом заводе недавно заложен для нас второй по счёту малый морской танкер водоизмещением более трёх тысяч тонн. Постепенно оснащаются современными плавсредствами и подразделения флотских спасателей. Годом ранее они получили судно "Игорь Белоусов", минувшей зимой – модульный водолазный катер-ка амаран СМК-2177", — добавил командующий.

Кроме того, в ближайшей время военнослужащие ТОФ приступят к освоению дизель-электрических подводныхлодок проекта 636.3. Также по словам командующего, планируется модернизация и перевооружение атомных ракетных крейсеров проекта 949А.