Тихоокеанский флот отмечает 287-ю годовщину со дня образования

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На кораблях Тихоокеанского флота РФ состоялись праздничные мероприятия, посвященные 287-ой годовщине со дня образования, сообщает начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту Николай Вознесенский.

"В честь праздника на кораблях Тихоокеанского флота состоялся торжественный подъём Андреевских Военно-морских флагов и флагов расцвечивания, прошли построения личного состава, на которых лучшие военнослужащие были отмечены грамотами и благодарностями командования", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в доме офицеров Тихоокеанского флота во Владивостоке состоялся праздничный концерт, посвященный 287-й годовщине флота, добавил глава пресс-службы.

Воскресенский отметил, что сейчас Краснознаменный Тихоокеанский флот является одним из крупнейших оперативно-стратегических объединений ВМФ России, обеспечивает защиту государственных интересов государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и делает это достойно.

Начальник пресс-службы рассказал, что флот не первый год оснащается новой современной техникой и вооружением. "Планируется, что в 2019 году Минобороны заключит контракт на строительство серии из шести малых ракетных кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота ", — сказал он.

Кроме этого, по словам Воскресенского, в ближайшее время планируется оснащение ТОФ дизель-электрическими подводными лодками проекта 636.3, в состав их вооружения входят крылатые ракеты морского базирования "Калибр".