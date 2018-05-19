Малый ракетный корабль "Ураган" приступил к ходовым испытаниям на Ладоге

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Головной малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган" приступил к ходовым заводским испытаниям на Ладожском озере, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Ураган", относящийся к кораблям нового поколения, вышел с достроечной набережной судостроительного завода "Пелла" (Санкт-Петербург) и приступил к первому этапу заводских ходовых испытаний в акватории Ладожского озера", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за время нахождения в акватории Ладожского озера будет произведена комплексная проверка целого ряда систем жизнеобеспечения корабля.

Также планируется, что после завершения всех этапов испытаний корабль будет включен в состав Балтийского флота этим летом.

МРК проекта 22800 спроектированы центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз". Корабли имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость — свыше 30 узлов, оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, противодиверсионными комплексами и совершенным радиотехническим вооружением.

Среди основных преимуществ этих кораблей — высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.