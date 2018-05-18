БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая — РИА Новости. Комплексы "Авангард" должны поступить на вооружение в 2019 году, комплексы "Сармат" — в 2020 году, заявил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
"Продолжается испытание перспективных систем, которые в ближайшем будущем пополнят состав наших стратегических сил. Имея в виду прежде всего комплекс "Сармат", который должен поступить в войска в 2020 году, комплекс "Авангард", который должен поступить в войска в 2019 году, и другие комплексы в соответствии с ранее принятым графиком", — сказал Путин.
При этом президент отметил, что некоторые новейшие разработки уже производятся и поступают в состав российских войск.
Путин также поблагодарил создателей российского вооружения и техники. По словам президента, новые разработки на годы опередили зарубежные аналоги.