БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая – РИА Новости. Созданные российскими учеными уникальные образцы оружия и техники на годы опередили зарубежные аналоги, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу еще раз поблагодарить коллег, наших ученых, конструкторов, инженеров, рабочих. Созданные их трудом и талантом уникальные образцы оружия и техники на годы, а может быть, на десятилетия опередили зарубежные аналоги. А многие высокозатратные, прямо скажем, очень высокозатратные иностранные системы сделали бесперспективными и уже морально устаревшими", — сказал Путин на военном совещании.

"Успешные исследования и разработки в области оборонных технологий имеют для нас исключительное значение: это и обеспечение военной безопасности страны, и, что важно, для формирования мощного потенциала для развития в гражданской сфере, новые решения для энергетики, промышленности и инфраструктуры", — добавил он.