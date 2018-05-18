МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия расширяет международную географию полётов сверхзвуковыми ракетоносцами, заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий дальней авиацией ВКС Сергей Кобылаш после встречи с секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым.
"Полёты, которые выполнялись экипажами стратегических ракетоносцев на экватор, в Индонезию, говорят о том, что спектр задач увеличивается вместе с диапазоном тех направлений и аэродромов, на которых нам поставлена задача обозначить своё присутствие", – сказал Кобылаш.
Усиление защиты Арктики
По словам Кобылаша, Россия усиливает защиту Арктики при помощи сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160.
Модернизация базы в Энгельсе
Кроме того, Кобылаш сообщил, что авиабаза стратегических ракетоносцев в городе Энгельс получит новые штабы и здания. Он уточнил, что в ходе первого этапа модернизации взлётно-посадочная полоса получила новое покрытие из современных материалов. Также в 2017 году на авиабазе соорудили новый топливозаправочный комплекс.