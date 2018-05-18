В Энгельсе база дальней авиации получит новые штабы и здания

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Авиабаза стратегических ракетоносцев в городе Энгельс Саратовской области получит новые штабы и здания, заявил командующий дальней авиацией воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш после встречи с секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым.
"Второй этап модернизации предусматривает развитие всей инфраструктуры авиабазы в Энгельсе. Это и строительство штабов, и необходимых зданий и сооружений, чтобы обеспечить жизнедеятельность соединения дальней авиации", – сказал Кобылаш в интервью газете "Красная звезда".
Как уточнил командующий, в ходе первого этапа модернизации новое покрытие из современных материалов получила взлётно-посадочная полоса. Также в 2017 году авиабаза получила новый топливозаправочный комплекс.
"Комплекс новый и техника, которая сейчас стоит на вооружении, — обеспечивает более быструю и более качественную подготовку авиационной техники к выполнению задач по предназначению", – заключил Кобылаш.