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Безопасность

Мертвая голова. Как расследовали крупнейший теракт в истории СССР

08:0018.05.2018
(обновлено: 08:03 18.05.2018)
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Самолет Ту-104 с бортовым номером 42379Самолет Ту-104 с бортовым номером 42379

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Артем Новосельцев.  Обломки с символикой "Аэрофлота" и человеческие тела, разбросанные на десять километров в безлюдной местности под Читой — 45 лет назад, 18 мая 1973-го, террорист привел в действие бомбу на борту лайнера Ту-104А. Спустя несколько часов в районе катастрофы, унесшей жизни 81 человека, развернули масштабную поисковую операцию. Впрочем, причина трагедии следствию уже была известна — незадолго до гибели летчики сообщили на землю о попытке захвата воздушного судна. О самом кровавом теракте в советской истории — в материале РИА Новости.

Кто стрелял?

В тот день лайнер Ту-104А с регистрационным номером СССР-42379 выполнял рейс Москва — Челябинск — Новосибирск — Иркутск — Чита. На борту находились 72 пассажира и девять членов экипажа. В 03:36 по московскому времени командир воздушного судна Николай Ободянский сообщил на землю, что один из пассажиров требует изменить курс. С борта также поступил кодированный сигнал опасности. В этот момент машина находилась на высоте 6600 метров. Спустя две минуты связь с экипажем прервалась, отметка самолета на экране радара распалась на несколько частей и исчезла. В 10:55 по местному времени обломки машины, разбросанные на площади в десять гектаров, обнаружил поисковый вертолет Ми-8.

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© РИА Новости / Утарбеков
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Характер повреждений самолета подтвердил слова очевидцев катастрофы. "Взрыв безоболочного бризантного взрывчатого вещества (тротила) весом пять с половиной — шесть килограммов произошел в районе правого аварийного люка первого салона", — позже установит комиссия. Однако следствию в первую очередь предстояло выяснить личность террориста и его возможных пособников, а также восстановить хронологию событий, предшествовавших трагедии.

Главную ставку следователи Генпрокуратуры СССР сделали на экспертизу останков пассажиров — по их расчетам, в момент детонации террорист должен был находиться в непосредственной близости от взрывного устройства. К расследованию привлекли судмедэкспертов из Читы, Иркутска и Улан-Удэ. Уже 19 мая обнаружили тело предполагаемого террориста — мужчина 30-35 лет без кистей рук и с характерными взрывными повреждениями.

© РИА Новости / Роман ДенисовПерейти в фотобанкАвиалайнер Ту-104, однотипный с разбившимся под Читой в мае 1973-го
© РИА Новости / Роман Денисов
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Авиалайнер Ту-104, однотипный с разбившимся под Читой в мае 1973-го

Во время осмотра выяснилась другая важная деталь — на теле было два пулевых отверстия. Следователи не сомневались: оружие применил сопровождавший рейс младший лейтенант милиции Владимир Ежиков. Несмотря на большую площадь разброса обломков и фрагментов тел, пистолет Ежикова все-таки нашли. В его обойме не досчитались как раз двух патронов.

Череп по кускам

По версии следствия, террорист через стюардессу передал записку экипажу. "С кабины поступило требование изменить курс, сигнал об опасности включил бортмеханик и сказал: "Сейчас пройдут в кабину и словом скажут, куда лететь", — таким было последнее сообщение Николая Ободянского диспетчеру. По заключению судмедэкспертов, в момент гибели террорист был на ногах, руки сложены на груди. Вероятнее всего, он шел к кабине экипажа, прижимая к себе взрывное устройство. Именно тогда младший лейтенант Ежиков и открыл огонь, смертельно ранив террориста. Тем не менее бомбу тот успел взорвать.

© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкПистолет Макарова
© РИА Новости / РИА Новости
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Пистолет Макарова

Куда именно угонщик намеревался направить самолет, осталось загадкой. Судя по сообщению командира воздушного судна, новый курс преступник собирался указать пилотам лично, однако до кабины он не дошел. Предположительно, террорист пытался угнать самолет в Китай. Это единственная страна, до которой Ту-104 мог долететь на имевшемся остатке топлива. Кроме того, у Москвы с Пекином в то время были весьма натянутые отношения — видимо, угонщик рассчитывал, что китайские власти не выдадут его СССР. "Китайская версия" позже получит другие косвенные подтверждения.

Посол РФ в КНР Андрей Денисов во время открытия памятника китайскому военнослужащему Ли Дэнгуйю, который в 1976 году предотвратил попытку террориста-смертника взорвать бомбу на территории посольства СССР
© Фото : посольство РФ в КНР
В Китае открыли памятник солдату, предотвратившему теракт в посольстве СССР
Личность преступника устанавливали сотни специалистов. Чекисты по всей стране изучали дела попадавших под описание пассажиров рейса, опрашивали их родственников и знакомых. Судмедэксперты по частям собирали изуродованную голову террориста для опознания: кости черепа скрепляли шинами, куски кожи сшивали тонкими капроновыми нитями. Доподлинно неизвестно, как в итоге удалось идентифицировать убийцу восьмидесяти человек. По одной из версий, его опознала кассир иркутского аэропорта по фото головы. По другой — это результат оперативных мероприятий КГБ.

Несостоявшийся дипломат

В итоге выяснили, что самолет Ту-104 взорвал 32-летний уроженец Кировобада Чингис (Тенгиз) Юнус-оглы Рзаев. Он неплохо разбирался во взрывных устройствах — здесь же, в Забайкалье, отслужил "срочную" сапером. Кроме того, одно время работал в дорожно-строительном управлении, откуда незадолго до теракта пропало несколько килограммов взрывчатки. При обыске в квартире террориста обнаружили компоненты взрывного устройства и чертежи бомбы.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание Комитета государственной безопасности СССР
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Комитета государственной безопасности СССР

О многом говорил и психологический портрет Рзаева. После армии он пытался поступить в МГИМО — мечтал выучиться на дипломата. При этом не только не владел иностранными языками, но и по-русски изъяснялся с трудом. Один из его приятелей рассказал следователям, что провал на экзаменах Рзаев воспринял как оскорбление. А в разговорах он неоднократно выражал желание перебраться в Китай.

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По числу жертв катастрофа Ту-104А под Читой — крупнейший теракт в советской истории. Однако это был далеко не первый захват самолета. Менее чем за месяц до трагедии под Читой в аэропорту Пулково потерпел катастрофу захваченный террористом авиалайнер Ту-104Б. Взрыв самодельной бомбы унес жизни двух человек. Летчикам удалось посадить поврежденную машину, которая все же сгорела. Всего только в 1970-е в СССР зафиксировано около тридцати попыток угона пассажирских самолетов.

Самолет Ту-104Б с бортовым номером 42505 после посадки в аэропорту Пулково. 23 апреля 1973 года
Самолет Ту-104Б с бортовым номером 42505 после посадки в аэропорту Пулково. 23 апреля 1973 года

 

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