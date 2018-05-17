Путин призвал сохранить темпы переоснащения российской армии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 17 мая — РИА Новости. Набранные высокие темпы переоснащения армии и флота России необходимо сохранить, исполнение Гособоронзаказа должно осуществляться в срок, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе военного совещания.
Он напомнил, что в текущем году продолжится перевооружение зенитно-ракетных войск на системы С-400 и комплексы "Панцирь-С". "Прошу командующего Воздушно-космическими силами, руководителей ведущих предприятий ОПК в авиационной и ракетно-космической областях подробно доложить сегодня, как решаются поставленные задачи. Все ли идет по плану", — отметил президент.