Истребители-перехватчики МиГ-31БМ поступят в ЦВО до конца года

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Четыре высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступят по гособоронзаказу на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) до конца года, сообщает пресс-служба округа.
Отмечается, что сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.
"За счет модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла почти в три раза", — добавили в пресс-службе.