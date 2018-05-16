Истребители-перехватчики МиГ-31БМ поступят в ЦВО до конца года

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Четыре высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступят по гособоронзаказу на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) до конца года, сообщает пресс-служба округа.

"Новая техника пополнит авиапарк 14-й армии ВВС и ПВО. Три самолета поступят на вооружение истребительного полка, дислоцированного в Пермском крае, один – в полк, расположенный в Красноярском крае", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.

"За счет модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла почти в три раза", — добавили в пресс-службе.