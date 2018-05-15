"Вертолеты России" получили от Индии запрос на поставку 200 Ка-226Т

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. "Вертолеты России" получили от Минобороны Индии официальный запрос на поставку 200 вертолетов Ка-226Т, заявил во вторник журналистам гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"Мы активно весной обсуждали программу локализации, наши предложения Минобороны Индии представили. Была получена окончательная версия RFP (Request For Proposal), и до 1 августа мы должны сделать соответствующее предложение", — сказал Богинский.

Правительство Индии еще в прошлом году одобрило проведение тендера на закупку многоцелевых вертолетов для ВМС. Предполагается, что вертолеты будут задействованы в поисково-спасательных, гуманитарных, наблюдательных и контртеррористических операциях, а также будут выполнять функции наведения для корабельных оружейных систем.

Согласно подписанному в 2015 году соглашению о сотрудничестве, "Вертолеты России" совместно с "Рособоронэкспортом" организуют поставки в Индию и локализацию производства Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом не менее 140 из них должны быть произведены на мощностях СП в Индии.