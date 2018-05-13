Ставший музейным экспонатом эсминец "Беспокойный" отбуксировали в Кронштадт

Эскадренный миноносец Беспокойный во время прибытия в Кронштадт. 13 мая 2018

Эскадренный миноносец Беспокойный во время прибытия в Кронштадт. 13 мая 2018

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Эсминец "Беспокойный" переправлен из Балтийска в Кронштадт морскими буксирами "Анатолий Птицын" и МБ-119 с опережением графика, сообщает пресс-служба Балтфлота.

Ранее стало известно, что прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) "Янтарь" отремонтировал и передал Балтийскому флоту эсминец "Беспокойный", который станет музейным экспонатом.

"Морские буксиры "Анатолий Птицын" и МБ-119 с опережением графика завершили операцию по буксировке в Кронштадт к месту вечной стоянки эсминца "Беспокойный", — говорится в сообщении.

Как сообщается, эсминец "Беспокойный" в сопровождении буксиров вышел из Балтийска 10 мая. От вспомогательного флота БФ в данном переходе было задействовано около 70 человек. Отмечается, что на эсминце были выполнены работы по ремонту подводной части корабля, демонтажу гребных валов, герметизации и покраски корпуса.

Эскадренный миноносец "Беспокойный" проекта 656 построен на заводе имени Жданова (судостроительный завод "Северная верфь") в Санкт-Петербурге, вошел в состав флота в 1992 году. Длина корабля 156 метров, ширина — 17 метров, полное водоизмещение 8 тысяч тонн, автономность плавания — 30 суток.