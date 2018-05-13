Российские пограничники рассказали о задержании браконьеров в Азовском море

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские пограничники задержали в Азовском море катер, на борту которого находились двое браконьеров, об этом сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на погрануправление ФСБ по Краснодарскому краю.

Ранее в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что 10 мая в акватории Азовского моря исчезли двое рыбаков из Бердянска, которые на лодке "Амур" вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и не вернулись. В пятницу супруга одного из пропавших рассказала, что ей позвонили из российской погранслужбы и сообщили о задержании ее мужа и его товарища, в настоящее время они якобы находятся в Ейске. В МИД Украины сообщили, что Киев проверяет информацию о возможном задержании рыбаков, в Ейск выехал украинский консул.

Как рассказали в погрануправлении, 10 мая пограничники заметили в акватории Азовского моря маломерное судно с двумя мужчинами на борту, которые незаконно ловили рыбу. В их катере, в частности, нашли двух краснокнижных осетров.

Судно и браконьеров, у которых не оказалось документов, доставили в порт Ейска. Гражданство задержанных не уточняется.

В начале мая крымские пограничники задержали в Черном море украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041", незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России западнее мыса Тарханкут. Судно и экипаж — пятерых граждан Украины — доставили в Крым для проведения процессуальных действий.

В конце апреля в крымском погрануправлении ФСБ заявили о намерении бороться с браконьерами в Азовском море, в том числе и украинскими.

Обстановка в Азовском море обострилась в марте, после того как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом. Власти Украины продолжают незаконно удерживать восемь членов экипажа "Норда", в Крыму возбудили дело об угоне судна.