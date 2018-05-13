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Безопасность

Ударный аргумент. Как Черноморский флот стал силой, с которой считаются

08:0013.05.2018
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© REUTERS / Stringer Черноморский флот в Севастополе. Архивное фотоЧерноморский флот в Севастополе. Архивное фото
© REUTERS / Stringer

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Андрей Станавов. Штормовое прошлое и бремя ответственности за самый горячий с военно-политической точки зрения регион в мире — в воскресенье Черноморскому флоту ВМФ России исполняется 235 лет. Первая эскадра военных парусников под Андреевскими флагами вошла в Ахтиарскую бухту 13 мая 1783-го — спустя три недели после издания Манифеста Екатерины II о присоединении Крыма к Российской империи. Черноморский флот не раз делили, резали и топили, душили блокадами и безденежьем, но за каждым ударом судьбы всегда следовало возрождение. Сегодня это оперативно-стратегическое объединение — главный инструмент России в Черном и Средиземном морях, поэтому денег Минобороны на него не жалеет. О том, как самый южный флот страны вновь обрел будущее, — в материале  РИА Новости.

© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкПарад кораблей Черноморского Флота России в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Парад кораблей Черноморского Флота России в Севастополе

Тотальная "калибровка"

За последние четыре года Черноморский флот заметно обновился и оживился. Поступили три сторожевых корабля, шесть дизельных подводных лодок, два малых ракетных корабля, более десятка противодиверсионных и патрульных катеров, а также несколько судов обеспечения, включая модульные водолазные платформы и плавкран. Еще три сторожевика, четыре ракетных корабля и несколько патрульных катеров флоту передадут до 2020-го. Строится также серия новых десантных кораблей.

Центральный пост дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 Новороссийск
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Корабли и подлодки чаще выходят на боевое патрулирование, участвуют в учениях. После реконструкции и усиления базы в сирийском Тартусе влияние флота распространилось и на Средиземноморский бассейн. Морякам-черноморцам доверили новейшее ударное оружие — комплексы "Калибр", доказавшие свою эффективность в Сирии. Подлодка "Ростов-на-Дону" первой ударила по позициями боевиков четырьмя такими ракетами. И хотя формально крылатые "Калибры" не относятся к стратегическим вооружениям, появление их на Черноморском флоте резко изменило региональный баланс сил в пользу России. Носителями "Калибров" выступают почти все новые надводные корабли и подлодки ЧФ.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСторожевой корабль "Адмирал Эссен". Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сторожевой корабль "Адмирал Эссен". Архивное фото

Понемногу возрождается морская авиация. Сформированный в 2016-м на крымской авиабазе Новофедоровка авиаполк многофункциональных истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24МР взял под контроль весь периметр Черного моря. Береговые войска усилили новыми комплексами "Бастион" и "Бал".

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЛётно-тактические учения морской авиации в Ейске
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Лётно-тактические учения морской авиации в Ейске

Наследие Советов

Еще несколько лет назад все было намного хуже. Двадцать первый век флот встретил у чужих причалов, далеко не в лучшей форме. Мощнейшее советское оперативно-стратегическое объединение в 1990-е рассыпалось как карточный домик.

Минный тральщик Александр Обухов во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений Запад-2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В него входили около 100 тысяч человек личного состава, более 800 боевых кораблей и подводных лодок. Для поддержки использовались военно-морские базы от Измаила до Батуми, аэродромы морской авиации в России, на Украине, в Грузии и Молдавии. В Средиземном море действовала 5-я оперативная эскадра, а часть кораблей ЧФ патрулировала Индийский океан и Атлантику. После дележки этого богатого наследства с Украиной России досталось лишь несколько десятков боеспособных кораблей.

© РИА Новости / Александр СоколенкоПерейти в фотобанкАдмиралы Сергей Горшков и Филипп Октябрьский на линкоре "Севастополь". 1944 год
© РИА Новости / Александр Соколенко
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Адмиралы Сергей Горшков и Филипп Октябрьский на линкоре "Севастополь". 1944 год

Из-за хронических проблем с финансированием Черноморский флот стремительно деградировал и к середине 1990-х уступал своему основному потенциальному сопернику в регионе —  ВМС Турции — по всем статьям. Подводных лодок, способных выйти в море, почти не было. Корабли с сухими баками ржавели у стенки, а экипажи постепенно утрачивали элементарные боевые навыки.

Эффект присутствия

Чуть лучше стало в начале нулевых — возобновилось финансирование, появилось топливо. Корабли ЧФ периодически привлекали к международным антитеррористическим учениям и операциям, в том числе в Средиземноморском бассейне. Черное море тогда контролировала международная военно-морская группа оперативного взаимодействия "Блэксифор", состоявшая из кораблей ВМС прибрежных государств: России, Болгарии, Грузии, Румынии, Украины и Турции.

© РИА Новости / Сергей ПетросянПерейти в фотобанкГлавная база Черноморского флота в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Петросян
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Главная база Черноморского флота в Севастополе

Такая "самодеятельность" откровенно не нравилась американцам — Черное море оказалось формально закрыто для их кораблей, поскольку внятно обосновать необходимость своего присутствия там не получалось. В 2008-м, после российской операции по принуждению Грузии к миру, с трудом налаженное в Черном море взаимодействие зашло в тупик. Окончательно крест на нем поставил госпереворот на Украине.

Большой десантный корабль Иван Грен выходит в Балтийское море для проведения государственных испытаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Плавучий плацдарм: чем интересен большой десантный корабль "Иван Грен"
Оценив на совместных учениях боевые возможности "коллег" из НАТО, командование остро осознало: Черноморский флот уже не тот. Катастрофически не хватало кораблей дальней морской зоны и вертолетоносцев. Вертолеты могли базироваться всего на двух кораблях — флагмане "Москва" и большом противолодочном корабле "Керчь". Положение отчасти спасали большие десантные корабли, которые в режиме нон-стоп отправляли на все учения, включая международные. Матчасть настолько устарела, что текущим судоремонтам не было видно конца и края.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКорабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017

Стало очевидно, что "поддерживающей терапией" тут не обойтись — требовалось оперативное вмешательство с переливанием крови. Сделать это было непросто — база в Новороссийске еще только обустраивалась, а увеличить группировку в Севастополе не позволяла Украина, которая, ссылаясь на "юридические нюансы", не пускала туда новые корабли. Только для того, чтобы снять с Балтики и перебросить на Черноморский флот один ракетный корабль "Самум" с "Москитами", потребовались месяцы переговоров.

Поворот оверштаг

Ситуацию в корне переломили события 2014-го года, когда Крым и Севастополь с главной базой флота вернулись в состав  России. Уже с 2015-го флот начал получать новые корабли, которые пришлись как нельзя кстати: в регионе резко возросла интенсивность военных учений НАТО.

Артиллеристы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ приветствуют салютом индийские корабли
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"О нас вспоминают, когда прижмет": как воюет морская пехота ВМФ России
В частности, в феврале 2017-го прошли крупнейшие за последние десять лет маневры "Щит моря". С тех пор корабли альянса регулярно заходят в черноморский бассейн, а разведывательная авиация практически ежедневно "пасется" у российских границ.

Впрочем, существенной угрозы современному Черноморскому флоту эти действия не несут. По оценкам адмирала Александра Витко, командующего флотом на протяжении последних пяти лет, корабли в Крыму и Новороссийске сейчас надежно прикрыты с берега и с воздуха, они могут прямо из мест базирования наносить высокоточные ракетные удары на дальность до 1700 километров.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТоржественная церемония передачи подлодки "Колпино" ВМФ России на пристани АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Торжественная церемония передачи подлодки "Колпино" ВМФ России на пристани АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге

Если темпы переоснащения не снизятся, то к 2020 году боевая эффективность ЧФ вырастет как минимум в полтора раза. В числе приоритетных целей командования — усиление контроля над восточной частью Средиземного моря. Кроме того, рассматриваются планы расширения зоны ответственности флота до акватории Красного моря, Аденского и Персидского заливов, а также западной части Аравийского моря, за которые сейчас отвечает Тихоокеанский флот.

Пуск ракеты из комплекса Бастион береговых войск Тихоокеанского флота
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Таблетка" от незваных эсминцев и морпехов: Россия вооружается "Бастионами"
Чтобы эти планы стали реальностью, предстоит решить еще массу вопросов: восстановить на Черноморском побережье стационарную систему надводного и подводного наблюдения, развернуть комплексы загоризонтного обнаружения, создать надежную противолодочную, противокорабельную и противовоздушную  оборону районов базирования носителей крылатых ракет. Кроме того, остро стоит проблема комплектования новых кораблей подготовленными экипажами — опытных моряков попросту не хватает.

Тем не менее все понемногу налаживается, и уже сейчас ясно: Черноморский флот снялся с якорей и уверенно взял курс на выход из очередного кризиса. А их в его двухвековой истории случалось немало — один Парижский мир чего стоит. 

© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкФрегат "Адмирал Эссен" прибыл в Севастополь
© РИА Новости / Василий Батанов
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Фрегат "Адмирал Эссен" прибыл в Севастополь
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