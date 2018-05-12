Преподавателей Нахимовских училищ проверят на знание морских ритуалов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Главком ВМФ адмирал Владимир Королев поручил проверить преподавателей Нахимовских училищ на знание морских традиций и ритуалов, заявил он в ходе церемонии представления в Санкт-Петербурге нового начальника Нахимовского военно-морского училища контр-адмирала Анатолия Минакова.

Помимо основного Нахимовского училища в Санкт-Петербурге, в 2016 году открыты его филиалы во Владивостоке и Севастополе, а в прошлом году первых воспитанников принял филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске.

"Моими указаниями от 19 апреля 2018 года предписано во всех общеобразовательных учреждениях совместно с должностными лицами флотов и высших военно-морских учебных заведений проверить уровень подготовленности преподавателей по дисциплине "Основы военно-морской подготовки" на предмет наличия необходимых профессиональных знаний и достаточного опыта морской практики, а также знания истории флота, морских традиций и ритуалов", — заявил он.

Какие конкретно ритуалы и традиции интересуют главкома, он не уточнил.

По словам Королева, качество занятий, которые усваивают кадеты Нахимовского училища и его филиалов, зависит от уровня профессиональных компетенций преподавательского состава, его увлеченности предметом.

В то же время главком отметил, что в целях реализации единых стандартов обучения авторским коллективом Нахимовского военно-морского училища разработаны учебно-методические пособия по военно-морской подготовке и иностранному языку, которые в необходимом количестве появятся в каждом филиале до конца года. По его словам, проводится модернизация базы для морской подготовки, которая будет включать: тренажер по судовождению, тренажеры по флажному семафору, освоению световых сигналов и азбуки Морзе. В дальнейшем планируется оборудование сигнального мостика, поставка автопрокладчиков и другого штурманского оборудования.

"В новом здании головного училища будет размещен планетарий", — отметил главком.