Преподавателей Нахимовских училищ проверят на знание морских ритуалов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Главком ВМФ адмирал Владимир Королев поручил проверить преподавателей Нахимовских училищ на знание морских традиций и ритуалов, заявил он в ходе церемонии представления в Санкт-Петербурге нового начальника Нахимовского военно-морского училища контр-адмирала Анатолия Минакова.
"Моими указаниями от 19 апреля 2018 года предписано во всех общеобразовательных учреждениях совместно с должностными лицами флотов и высших военно-морских учебных заведений проверить уровень подготовленности преподавателей по дисциплине "Основы военно-морской подготовки" на предмет наличия необходимых профессиональных знаний и достаточного опыта морской практики, а также знания истории флота, морских традиций и ритуалов", — заявил он.
Какие конкретно ритуалы и традиции интересуют главкома, он не уточнил.
По словам Королева, качество занятий, которые усваивают кадеты Нахимовского училища и его филиалов, зависит от уровня профессиональных компетенций преподавательского состава, его увлеченности предметом.
"В новом здании головного училища будет размещен планетарий", — отметил главком.