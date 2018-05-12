В Минобороны рассказали о сопровождении самолетов ВКС американскими F-22

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Два американских истребителя в течение сорока минут сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолеты Ту-142, совершавшие плановый полет над нейтральными водами, сообщил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он пояснил, что самолеты дальней и морской авиации в сопровождении истребителей МиГ-31 и Су-35 успешно выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. Полет продлился 17 часов, в ходе его экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку в воздухе.

На отдельном участке маршрута, добавил Конашенков, российские самолеты сопровождали два F-22. Они не приближались более чем на сто метров.

По словам представителя Минобороны, экипажи стратегических ракетоносцев полностью выполнили все задачи по плану воздушного патрулирования.

"Летчики дальней и морской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — подчеркнул Конашенков.