В Минобороны рассказали о сопровождении самолетов ВКС американскими F-22

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Два американских истребителя в течение сорока минут сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолеты Ту-142, совершавшие плановый полет над нейтральными водами, сообщил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
На отдельном участке маршрута, добавил Конашенков, российские самолеты сопровождали два F-22. Они не приближались более чем на сто метров.
"Летчики дальней и морской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — подчеркнул Конашенков.