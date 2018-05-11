В Минобороны рассказали о надежности выявления ядерных испытаний

Во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-ДМ. Архивное фото

Во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-ДМ. Архивное фото

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские специалисты в области контроля за зарубежными ядерными испытаниями решают задачи по повышению надежности обнаружения таких событий, в РФ ведутся разработки, направленные на создание систем контроля, использующих новые физические принципы, сообщил в интервью РИА Новости начальник Службы специального контроля (ССК) министерства обороны РФ полковник Игорь Токарев.

По его словам, основными факторами, определяющими перспективы развития Службы специального контроля, является, с одной стороны, стремление государств, обладающих ядерными технологиями, совершенствовать свой ядерный потенциал, разрабатывая новые образцы боеприпасов малой и сверхмалой мощности и испытывая их на своих полигонах.

С другой стороны, увеличивается количество государств, обладающих экономическим и научно-техническим потенциалом, позволяющим вести собственные разработки ядерного оружия, вследствие чего возрастает вероятность проведения ядерных испытаний в районах, в которых они ранее не проводились, добавил Токарев.

"Исходя из этих факторов, перед Службой специального контроля стоят задачи по снижению пороговой мощности обнаружения ядерных взрывов и повышению точности и достоверности определения их параметров", — сказал Токарев.

"Наибольший эффект при решении этих задач может быть достигнут за счет повышения информационной обеспеченности ССК, в том числе путем расширения сети станций, расположенных в разных регионах земного шара", — отметил он.

Техническое оснащение Службы спецконтроля постоянно совершенствуется, подчеркнул Токарев. По его словам, наряду с модернизацией уже существующих средств и систем контроля ядерных испытаний, проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на разработку систем, использующих, в том числе, и новые физические принципы. К их выполнению привлечены ведущие научно-исследовательские учреждения Министерства обороны (12 Центральный научно-исследовательский институт), госкорпорации "Росатом" (Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова), Российской академии наук (Единая геофизическая служба) и Росгидромета (Научно-производственное объединение "Тайфун").

Служба специального контроля, созданная 13 мая 1958 года, входит в состав 12-го Главного управления МО РФ — центрального органа военного управления по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных Сил РФ. Под управлением ССК функционирует и развивается система дальнего обнаружения ядерных испытаний. В целом, за все время в СССР и в России было зарегистрировано более 800 ядерных взрывов.

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