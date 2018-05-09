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"Солнцепек" и легендарный Т-34: на Дальнем Востоке прошли Парады Победы

Сюжет:
День Победы - 2018 (61)
05:5409.05.2018
(обновлено: 09:01 09.05.2018)
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© РИА Новости / Александр ЗемляниченкоПерейти в фотобанкПразднование Дня Победы во Владивостоке. 9 мая 2018Празднование Дня Победы во Владивостоке. 9 мая 2018
© РИА Новости / Александр Земляниченко
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая — РИА Новости. Дальний Восток первым в России отметил 9 Мая торжественными парадами военных, прохождением новейших БТР и огнеметных систем "Солнцепек", а также многотысячными колоннами "Бессмертного полка".

Праздничный салют в честь Дня Победы. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Во всех регионах России пройдут торжества в честь Дня Победы
"Комплекты солдат будущего" и "Бессмертный полк" на эскимосском

Первым по традиции праздник открыли воины-тихоокеанцы группировки войск и сил на северо-востоке России. Погода в этом году преподнесла приятный подарок жителям и гостям Камчатки — впервые с начала весны температура воздуха поднялась выше 10 градусов.

Торжественное шествие в Петропавловске-Камчатском началось ровно в полдень (03:00 мск). По главной площади города в составе 11 парадных расчетов прошли более 800 военных и служащих других ведомств. Впервые морские пехотинцы Тихоокеанского флота показали камчатцам "комплекты солдат будущего" — экипировку "Ратник". Проследовала по центру города и военная техника — всего 21 единица. Продолжился праздник акцией "Бессмертный полк", где участвовали несколько тысяч жителей региона.

На Чукотке колонна "Бессмертного полка" прошла в полдень (03:00 мск) в Анадыре. После состоялся торжественный митинг, его участники возложили цветы к памятнику Победы, почтили память погибших в боях минутой молчания. Далее парадным маршем прошли военнослужащие военной части 90099 и силовики. Военные сформировали знаменную группу и Почетный караул.

Колонны "Бессмертного полка" выступили и во всех селах Провиденского городского округа. Там символика гражданской акции сделана на трех языках: русском, эскимосском и чукотском.

Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Акция "Бессмертный полк"
Легендарные танки

Во Владивостоке в параде участвовали около 1,5 тысячи военнослужащих и более 50 единиц техники. Шествие открыла рота барабанщиков — воспитанников Нахимовского военно-морского училища, проехал легендарный танк Т-34, выпущенный в 1942 году и принимавший участие в Сталинградской битве. Горожане впервые увидели новые бронетранспортеры БТР-82А, также по улице проследовали комплексы ПВО "Оса", береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град".

"За Родину героически сражался наш народ. Мы всегда будем помнить, что именно Россия сорвала коварные планы нацизма и завоевала Победу, которую мы навеки будем помнить. Слава народу России! Слава Победителям!" — отметил, открывая военный парад, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. За парадом прошла колонна "Бессмертного полка", по данным представителя администрации Приморья, из 35 тысяч человек.

На параде в Уссурийске промаршировали порядка тысячи военнослужащих, суворовцы и казаки. Парад Победы открыл танк Т-18, за ним впервые прошел легендарный танк Т-34-85, восстановленный до заводского состояния приморскими военнослужащими.

Парад Победы на Красной площади в Москве. 24 июня 1945 года
© РИА Новости /
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День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Курсанты-иностранцы и шляпки

В Благовещенске торжественное прохождение более двух тысяч военных и сотрудников силовых структур традиционно состоялось без участия военных машин, но увидеть более 25 единиц современной военной и спецтехники в течение всего дня можно на площади Ленина. "Изюминкой" парада этого года в городе стал марш курсантов национальной группы специального факультета Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а также "арктиков" — единственного в стране военного училища, которое готовит арктических стрелков.

В Белогорске, втором по величине городе Приамурья, число участников парада достигло максимума в истории гарнизона — около 1,3 тысячи человек, одна рота впервые была одета в "комплект солдата будущего" — боевую экипировку "Ратник". Женщины-военнослужащие в этом году надели шляпки нового образца — это было нововведением повседневной женской формы с середины прошлого года.

"Солнцепек" и женщины-военные

Знамя Победы на здании Рейхстага в городе Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Парад войск Хабаровского гарнизона, в котором участвовали более 1,9 тысячи военнослужащих Восточного военного округа и других силовых ведомств, состоялся в Хабаровске. Как сообщил РИА Новости представитель ВВО Александр Гордеев, принимал его исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко. Командовал парадом заместитель командующего войсками военного округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

В этом году в параде в Хабаровске впервые приняли участие женщины-военнослужащие. Также впервые зрители увидели тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", бронетранспортер БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, УАЗ "Пикап", комплексы РЭБ "Леер-2" и "Инфауна", служебные машины военной полиции. Кроме того, в составе механизированной колонны проследовали танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты (БМП-2), бронетранспортеры, противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", ОТРК "Искандер", ЗРС С-300 ПС, ЗРК "Тор" — всего более 100 единиц техники.

На территории ВВО в военных парадах во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ задействовано более 10 тысяч человек, в том числе от Министерства обороны России более 7,5 тысячи, а также порядка 330 единиц военной техники.

Ташкент. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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После парада в Хабаровске выступил "Бессмертный полк". В акции, по данным краевых властей, участвовало более 50 тысяч человек.

Рекорд в Южно-Сахалинске

Парад Победы 2018 года в Южно-Сахалинске стал самым многочисленным по числу участников со времен празднования 70-летнего юбилея.

По площади Победы областного центра прошли около тысячи человек. Завершили торжественный марш современная военная техника, стоящая на вооружении 68-го армейского корпуса: БТР-80, машины связи, машины химической разведки, цифровые радиорелейные станции, минометный комплекс "Сани", противотанковая пушка "Рапира", пушки "Гиацинт-Б", зенитно-ракетный комплекс "Оса", система залпового огня "Град", система "Ураган".

После парада по главной площади и улицам города шествовала колонна "Бессмертного полка". В этом году акция собрала рекордное число горожан, организаторы сообщили о 10 тысячах человек, присоединившихся к шествию в Южно-Сахалинске. Всего же на Сахалине и Курилах собралась 30-тысячная колонна.

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Комментарии
9 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
userman763
С днем Победы. Это праздник Победы великого Советского народа. Мы будем помнить и чтить подвиг нашего единого народа
08:03
09.05.2018
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stouyuserman763
userman763, что правда, то правда!
08:28
09.05.2018
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