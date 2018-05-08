Сюжет, написанный кровью: рассекречены прототипы героев военных фильмов

Минобороны опубликовало архив фронтовых документов, послуживших основой некоторых военных картин. РИА Новости приводит самые интересные выдержки из них.
"Командир остался наверху"
Популярный фильм "Командир счастливой "Щуки" рассказывает о реальных событиях, произошедших с двумя подводными лодками Северного флота в 1942-м. Образ главного героя капитана Строгова и обстоятельства боевого похода восходят к тому, что случилось с капитан-лейтенантом Семеном Коваленко и капитаном 3 ранга Федором Видяевым. Девятнадцатого февраля 1942-го лодка Щ-403 под командованием Коваленко, находившаяся в Баренцевом море в надводном положении, вступила в неравный бой с двумя немецкими эсминцами. Вот как эти события описывают сухие строки вахтенного журнала Щ-403:
"00.20. Обнаружены два корабля противника (…) в расстоянии 3-х кабельтовых. Лево на борт. Стоп зарядка. Командира наверх. Миноносец начал разворот на лодку и идет на таран. 00.21. Миноносец прошел за кормой и, выйдя на левый борт лодки, открыл огонь из автоматической пушки и орудий крупного калибра. Второй миноносец оказался по корме и заходил на правый борт. Открыл огонь, когда первый прошел на левый борт. Срочное погружение. 00.25. Ушли на глубину 15 метров. Командир остался наверху. При проходе глубины 7 метров получили таранный удар по носовой перископной тумбе. Пробоина в 3-м отсеке, 34 шпангоут по ватерлинии. Ранены боцман, штурман и минер".
Командира Коваленко, оставшегося на мостике и получившего ранение в ногу, захватили немцы и отправили в лагерь для военнопленных подводников. Его расстреляли в 1944-м. Но лодка выжила и смогла уйти от преследования.
Субмарина поднимает паруса
Другая подводная лодка — Щ-421, вахтенный журнал которой также использовали сценаристы, девятого апреля 1942-го подорвалась на мине и легла в дрейф, утратив способность погружаться. Документ, рассказывающий о мерах, предпринятых командой для спасения своей "Щуки", сам по себе — отдельный сюжет:
Команда долго не могла пришвартовать "Щуку" к подоспевшей на выручку К-22. В 13:20 наблюдатели заметили силуэт неизвестного корабля, шедшего прямым курсом на советские субмарины, а 14 минут спустя в небе появился немецкий самолет. Команда Щ-421 в полном составе эвакуировалась на К-22. Последним обреченную субмарину покинул командир — капитан-лейтенант Видяев. Лодку уничтожили, чтобы она не досталась врагу.
"Торпедирование ПЛ Щ-421 производили с двух кабельтовых одной торпедой. Лодка тонула всего 5-6 секунд, так как вследствие повреждений имела весьма небольшую положительную плавучесть".
Неравный бой
В основу легендарной картины "Аты-баты, шли солдаты", вышедшей на экраны в 1976-м, легли реальные события марта 1943-го, когда взвод под командованием лейтенанта Петра Широнина в составе 25 человек в течение нескольких суток сдерживал немецкие танки у села Тарановка Харьковской области. Среди опубликованных документов есть материал на представление этих бойцов к званию Героя Советского Союза за подписью командира 25–й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Павла Шафаренко.
"Бессмертный героизм, достойный Сталинской гвардии в пятидневных кровопролитных боях показал взвод гвардии лейтенанта Широнина Петра Николаевича. Когда сражение принимало все более ожесточенный характер, его взвод первым принимал на себя натиск фашистов. После многочисленных и тяжелейших боев в этом взводе осталось всего 25 человек (…) В знаменательный день 5 марта широнинцы прошли великое испытание мужества. В жестокой схватке с врагом они совершили героический подвиг, покрыли свои имена вечной славой, повторив подвиг 28 героев-панфиловцев".
Как следует из документов, взвод гвардии лейтенанта Широнина принял на себя удар немецкой бронеколонны, в том числе 25-ти танков, сопровождаемых батальоном пехоты. У советских бойцов была лишь одна 45-миллиметровая пушка, гранаты и винтовки.
Горстка гвардейцев билась до последнего, уничтожив 11 танков и бронемашин и около 100 солдат и офицеров противника.
"Танкисты стояли насмерть"
Кинодрама "Экипаж машины боевой" о подвигах советских танкистов на Курской дуге основана на личных воспоминаниях сценариста фильма Александра Милюкова, воевавшего с 1942 года. В феврале 1943-го в боях за Харьков экипаж его "тридцатьчетверки" одержал первую победу над немецким тяжелым танком "Тигр". На Курской дуге в поединке один на один Т-34 Милюкова уничтожил новейший на тот момент средний немецкий танк "Пантера", а затем еще три "Тигра". Двадцатая гвардейская бригада, в которой служил Милюков, сражалась под Прохоровкой — в крупнейшем танковом сражении в истории. Свой богатый опыт охоты на немецких "кошек" он отразил в сценарии фильма, напоминающем журнал боевых действий бригады.
"В 19.00 разгорелся жаркий танковый бой. 250-й танковый батальон под станцией Беленихино впервые встретился с немецкими тяжелыми танками "Тигр", о которых немец распространял слухи, как о чем-то непревзойденном. Наши танки, ведя меткий огонь из засад по вражеским машинам, сковали их действия, обеспечив этим самым возможность 45-му танковому батальону сосредоточиться и занять оборону в лесу северо-восточнее (…) Наши танкисты стояли насмерть, переходили в контратаки, в результате которых противник был выбит из станции Беленихино и отошел в район Калинин, заняв здесь оборону".
Александр Иванович Милюков был трижды ранен. Начав боевой путь с Брянского фронта, он дошел до Берлина, где уничтожил танк противника, четыре зенитных орудия, шесть пулеметов и до 70 немецких солдат и офицеров. Удостоен звания Героя Советского Союза.
Орфография и пунктуация первоисточников сохранены.