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Сюжет, написанный кровью: рассекречены прототипы героев военных фильмов

18:5508.05.2018
(обновлено: 18:57 08.05.2018)
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© РИА Новости / Иван ШагинПерейти в фотобанкКурская дуга. Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки. Июль 1943Курская дуга. Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки. Июль 1943
© РИА Новости / Иван Шагин
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Терминатор, Корсар и другая техника парада Победы
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"Терминатор", "Корсар" и другая техника парада Победы
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Юрий Никулин, Алексей Смирнов, Анатолий Папанов, Михаил Пуговкин, Иннокентий Смоктуновский — десятки известных советских актеров, сыгравших в фильмах о Великой Отечественной войне, с честью прошли ее сами. А подавляющее большинство героических сюжетов сценаристы взяли из жизни. В канун Дня Победы Минобороны опубликовало архив фронтовых документов, послуживших основой некоторых военных картин. РИА Новости приводит самые интересные выдержки из них.

"Командир остался наверху"

Популярный фильм "Командир счастливой "Щуки" рассказывает о реальных событиях, произошедших с двумя подводными лодками Северного флота в 1942-м. Образ главного героя капитана Строгова и обстоятельства боевого похода восходят к тому, что случилось с капитан-лейтенантом Семеном Коваленко и капитаном 3 ранга Федором Видяевым. Девятнадцатого февраля 1942-го лодка Щ-403 под командованием Коваленко, находившаяся в Баренцевом море в надводном положении, вступила в неравный бой с двумя немецкими эсминцами. Вот как эти события описывают сухие строки вахтенного журнала Щ-403:

© РИА НовостиПерейти в фотобанкПодводная лодка типа "Щука"
© РИА Новости
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Подводная лодка типа "Щука"

"00.20. Обнаружены два корабля противника (…) в расстоянии 3-х кабельтовых. Лево на борт. Стоп зарядка. Командира наверх. Миноносец начал разворот на лодку и идет на таран. 00.21. Миноносец прошел за кормой и, выйдя на левый борт лодки, открыл огонь из автоматической пушки и орудий крупного калибра. Второй миноносец оказался по корме и заходил на правый борт. Открыл огонь, когда первый прошел на левый борт. Срочное погружение. 00.25. Ушли на глубину 15 метров. Командир остался наверху. При проходе глубины 7 метров получили таранный удар по носовой перископной тумбе. Пробоина в 3-м отсеке, 34 шпангоут по ватерлинии. Ранены боцман, штурман и минер".

Командира Коваленко, оставшегося на мостике и получившего ранение в ногу, захватили немцы и отправили в лагерь для военнопленных подводников. Его расстреляли в 1944-м. Но лодка выжила и смогла уйти от преследования.

Субмарина поднимает паруса

Другая подводная лодка — Щ-421, вахтенный журнал которой также использовали сценаристы, девятого апреля 1942-го подорвалась на мине и легла в дрейф, утратив способность погружаться. Документ, рассказывающий о мерах, предпринятых командой для спасения своей "Щуки", сам по себе — отдельный сюжет:

Советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка Щ-117
© Фото : Общественное достояние
Несчастливая "Щука". Самая загадочная катастрофа в истории подводного флота
"00.00. Дрейфуем без хода. Ветер 30-45. В море крупная зябь, видимость сниженная. Личный состав работает по ликвидации повреждений и осушке трюмов. 01.05. Из брезентов, имевшихся на лодке, сделаны два паруса и подняты на перископах (…) 09.30. По пеленгу 280 градусов мыс Нордкап. Видимость резко улучшилась до полной. Виден берег. Убрал паруса. Объявлена готовность № 1. Заполнен главный балласт. Все секретные и совершенно секретные документы собраны в сейф и приготовлены к уничтожению путем выбрасывания за борт. Лодка приготовлена к уничтожению путем взрыва с открытым рубочным люком. 11.00 По левому борту на дистанции в 30 кабельтовых в дымке обнаружена подлодка. Объявлена артиллерийская тревога. 11.07. Отбой арттревоги. Опознана подводная лодка К-22. Швартовой команде наверх для подготовки к буксировке".

Команда долго не могла пришвартовать "Щуку" к подоспевшей на выручку К-22. В 13:20 наблюдатели заметили силуэт неизвестного корабля, шедшего прямым курсом на советские субмарины, а 14 минут спустя в небе появился немецкий самолет. Команда Щ-421 в полном составе эвакуировалась на К-22. Последним обреченную субмарину покинул командир — капитан-лейтенант Видяев. Лодку уничтожили, чтобы она не досталась врагу.

© РИА Новости / Михаил ОзерскийПерейти в фотобанкПодводная лодка типа "Щ"
© РИА Новости / Михаил Озерский
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Подводная лодка типа "Щ"

"Торпедирование ПЛ Щ-421 производили с двух кабельтовых одной торпедой. Лодка тонула всего 5-6 секунд, так как вследствие повреждений имела весьма небольшую положительную плавучесть".

Неравный бой

В основу легендарной картины "Аты-баты, шли солдаты", вышедшей на экраны в 1976-м, легли реальные события марта 1943-го, когда взвод под командованием лейтенанта Петра Широнина в составе 25 человек в течение нескольких суток сдерживал немецкие танки у села Тарановка Харьковской области. Среди опубликованных документов есть материал на представление этих бойцов к званию Героя Советского Союза за подписью командира 25–й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Павла Шафаренко.

© Студия Довженко (1976)Кадр из фильма "Аты-баты, шли солдаты..."
© Студия Довженко (1976)
Кадр из фильма "Аты-баты, шли солдаты..."

"Бессмертный героизм, достойный Сталинской гвардии в пятидневных кровопролитных боях показал взвод гвардии лейтенанта Широнина Петра Николаевича. Когда сражение принимало все более ожесточенный характер, его взвод первым принимал на себя натиск фашистов. После многочисленных и тяжелейших боев в этом взводе осталось всего 25 человек (…) В знаменательный день 5 марта широнинцы прошли великое испытание мужества. В жестокой схватке с врагом они совершили героический подвиг, покрыли свои имена вечной славой, повторив подвиг 28 героев-панфиловцев".

Как следует из документов, взвод гвардии лейтенанта Широнина принял на себя удар немецкой бронеколонны, в том числе 25-ти танков, сопровождаемых батальоном пехоты. У советских бойцов была лишь одна 45-миллиметровая пушка, гранаты и винтовки.

Российский военнослужащий во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Один в поле воин. Пять русских героев, погибших в неравном бою
"Начался неравный поединок. Двадцать пять отважных войнов вступили в неравное единоборство. Когда один танк, вырвавшись вперед, стал близко подходить к боевым порядкам широнинцев, ему навстречу вышел моряк гвардии старший лейтенант Вернигоренко. Он забросал его гранатами, танк был подбит. Герой Вернигоренко пал смертью храбрых, будучи убитым фашистскими автоматчиками".

Горстка гвардейцев билась до последнего, уничтожив 11 танков и бронемашин и около 100 солдат и офицеров противника.

Подготовка к параду Победы в 1945 году. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Халип
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В Госдуме провели тест по истории Великой Отечественной войны
"Осколком снаряда был тяжело ранен командир взвода товарищ Широнин, его унесли с поля боя. Храбрецы продолжили бой, беспощадно мстя врагу. В борьбе с врагом погибли 24 героя-гвардейца. Они пали смертью храбрых, но вышли победителями в неравном поединке. За отличное выполнение боевой задачи в борьбе с фашистско-немецкими захватчиками и проявленный бессмертный героизм, воинское умение 25-ти гвардейцев-широнинцев достойны высшей правительственной награды — посмертно звания Героя Советского Союза".

"Танкисты стояли насмерть"

Кинодрама "Экипаж машины боевой" о подвигах советских танкистов на Курской дуге основана на личных воспоминаниях сценариста фильма Александра Милюкова, воевавшего с 1942 года. В феврале 1943-го в боях за Харьков экипаж его "тридцатьчетверки" одержал первую победу над немецким тяжелым танком "Тигр". На Курской дуге в поединке один на один Т-34 Милюкова уничтожил новейший на тот момент средний немецкий танк "Пантера", а затем еще три "Тигра". Двадцатая гвардейская бригада, в которой служил Милюков, сражалась под Прохоровкой — в крупнейшем танковом сражении в истории. Свой богатый опыт охоты на немецких "кошек" он отразил в сценарии фильма, напоминающем журнал боевых действий бригады.

© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкТанк Т-34
© РИА Новости / РИА Новости
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Танк Т-34

"В 19.00 разгорелся жаркий танковый бой. 250-й танковый батальон под станцией Беленихино впервые встретился с немецкими тяжелыми танками "Тигр", о которых немец распространял слухи, как о чем-то непревзойденном. Наши танки, ведя меткий огонь из засад по вражеским машинам, сковали их действия, обеспечив этим самым возможность 45-му танковому батальону сосредоточиться и занять оборону в лесу северо-восточнее (…) Наши танкисты стояли насмерть, переходили в контратаки, в результате которых противник был выбит из станции Беленихино и отошел в район Калинин, заняв здесь оборону".

Александр Иванович Милюков был трижды ранен. Начав боевой путь с Брянского фронта, он дошел до Берлина, где уничтожил танк противника, четыре зенитных орудия, шесть пулеметов и до 70 немецких солдат и офицеров. Удостоен звания Героя Советского Союза.

Орфография и пунктуация первоисточников сохранены.

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