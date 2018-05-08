Источник сообщил, что командующий Черноморским флотом покинет должность

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Командующий Черноморским флотом России адмирал Александр Витко в ближайшее время покинет свою должность и пойдет на повышение, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах полуострова.

"Командующий ЧФ в ближайшее время покинет должность. Предполагается, что он пойдет на повышение", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, сегодня адмирал попрощался с офицерами флота на торжественном собрании в Севастополе, посвященном 73-й годовщине Победы.

Черноморский флот 58-летний Витко возглавил в апреле 2013 года.