Крымские пограничники отработают борьбу с пиратством в Азовском море

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские пограничники проведут учения, на которых отработают методы борьбы с морскими угрозами, в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ.
Начнутся морские учения в понедельник.
"Седьмого мая в Керченском проливе пограничное управление ФСБ России по Крыму проведет морские учения, в ходе которых пограничники отработают методы борьбы с морскими угрозами, в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, освобождение судна с заложниками и нейтрализация условных пиратов или террористов", — говорится в сообщении.
В конце апреля МИД России предупредил отечественные судовые компании о реальных рисках пиратских захватов на Украине.
В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.
Позже двум рыбакам удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена, остальных членов экипажа продолжают удерживать украинские власти.