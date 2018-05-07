Крымские пограничники отработают борьбу с пиратством в Азовском море

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские пограничники проведут учения, на которых отработают методы борьбы с морскими угрозами, в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ.

Начнутся морские учения в понедельник.

"Седьмого мая в Керченском проливе пограничное управление ФСБ России по Крыму проведет морские учения, в ходе которых пограничники отработают методы борьбы с морскими угрозами, в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, освобождение судна с заложниками и нейтрализация условных пиратов или террористов", — говорится в сообщении.

В конце апреля МИД России предупредил отечественные судовые компании о реальных рисках пиратских захватов на Украине.

Месяцем ранее украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под флагом России с десятью членами экипажа на борту. Моряков, граждан России, обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Девятерых членов экипажа оштрафовали, капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.

Позже двум рыбакам удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена, остальных членов экипажа продолжают удерживать украинские власти.